Muzeul tanti Jeni este un loc unic, care găzduiește o colecție impresionantă de costume populare, unelte agricole, lămpi pe gaz, lavițe, blidare și băncuțe pictate, păpuși vechi și multe altele.

„Umblu prin târgurile de vechituri unde găsesc mici comori. Le cumpăr din amărâta de pensie pe care o am. Am mai adunat câte ceva de la vecinii din sat, care se pregăteau să le arunce. Nici nu vă închipuiți ce vor să arunce oameni sau ce puteți să găsiți în târgurile de vechituri.” a spun tanti Jeni, scrie Consiliul Județean Sibiu.

Tanti Jeni a început să strângă obiecte vechi în 1997. Ea este o femeie pasionată de tradiții și de cultura românească. Ea spune că a vrut să creeze un loc în care oamenii să poată afla mai multe despre trecutul și cultura satului românesc.

Tanti Jeni a adunat obiectele de pe târguri de vechituri, de la vecini și chiar de la propria familie. Ea spune că a fost surprinsă de cât de multe lucruri valoroase sunt aruncate. Muzeul tanti Jeni este deschis tuturor vizitatorilor. În schimbul unei vizite, tanti Jeni oferă o bucată de plăcintă de măr ras, preparată de ea.

Eugenia Dan a locuit în Sibiu și a lucrat la Fabrica de covoare din Pădurea Dumbrava, dar și la „Drapelul Roșu”:

„Mi-au mâncat sănătatea pentru că am lucrat ca bobinatoare. Din cauza scamelor de bumbac am făcut chisturi la plămâni, așa că am fost pensionată de boală. Ca să scap, a trebuit să mă mut la țară, unde aerul este curat. Am ales Petișul, iar o mătușă mi-a spus franc, în față: Ai înnebunit, tu Jeni, pleci de la oraș și mergi la naiba-n praznic?”

Tanti Jeni este o femeie inspirantă, care a creat un loc unic în care se păstrează tradițiile și cultura românească. Ea este o dovadă că, chiar și în cele mai mici sate, se pot găsi oameni pasionați de trecutul și cultura lor.