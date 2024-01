La inițiativa managerului Cristian Lupeș, Filarmonica de Stat Sibiu (FSS) și Institutul Cultural Român (ICR) din New York pun bazele unui parteneriat de lungă durată.

Dirijorul Cristian Lupeș, managerul Filarmonicii de Stat Sibiu, a avut o întâlnire cu domnul Dorian Branea, directorul ICR New York, în cadrul căreia s-au căutat soluții și idei de colaborare viitoare, cu scopul de a dezvolta dimensiunea internațională a Filarmonicii sibiene.

Domnul Branea s-a declarat încântat de activitatea FSS și deschis pentru viitoare colaborări.

Printre proiectele puse în discuție se numără și Zilele Muzicale Româno-Americane, după ce, anul trecut, cea de-a XX-a ediție s-a desfășurat sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, fapt care confirmă rolul acestui festival de pilon al diplomației culturale.

“Mă bucur să mă aflu în această perioadă la New York, unde anul începe cu proiecte de viitor. Din 1969, ICR New York susține evenimente artistice de prim rang, pentru a promova valorile culturale românești în America de Nord. L-am întâlnit pe domnul Dorian Branea, directorul ICR New York, care a fost impresionat de proiectele pe care le-am dezvoltat la Filarmonica de Stat Sibiu și de activitatea instituției. Am discutat și despre proiecte de diplomație culturală și despre un parteneriat între instituțiile noastre. Vizita mea la New York aduce și alte vești, pe care le voi dezvălui curând!”, a declarat Cristian Lupeș.

