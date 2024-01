Atacantul echipei FC Hermannstadt, Gabriel Iancu visează cu ochii deschiși la o calificare în play-off și o performanță notabilă în Cupa României alături de sibieni.

Gabi Iancu crede că stabilitatea de la FC Hermannstadt, unde conducerea, antrenorii și nucleu de jucători este împreună de câțiva ani este un factor important pentru reușitele echipei. În plus, jocul echipei a arătat bine în multe momente, în special în partidele de acasă cu echipe tari.

”Atuul nostru este unitatea de grup și faptul că majoritatea jucătorilor sunt de mult timp aici și ne cunoaștem unul pe altul. Avem același antrenor și nu s-a schimbat nimic de doi ani și ceva. Cu siguranță puteam fi mai sus! L-am auzit pe Mister când a spus că obiectivul nostru la început n-a fost play-off-ul, dar noi nu putem să nu ne gândim. Poziția din clasament și punctele puține pe care le au echipele din fața noastră ne dau speranțe. Jocul nostru n-a arătat că este de play-out și o să ne batem până în ultima clipă pentru un loc în play-off. Apoi, dacă ne vom califica, vreau să nu fim o echipă mică. Pentru un sezon reușit, ar trebui să ne depășim performanțele de anul trecut. Să intrăm în play-off și să facem mai multe în Cupă” a anunțat Gabi Iancu într-un interviu acordat iAM Sport.

Gabi Iancu consideră cantonamentele ca fiind foarte utile pentru pregătirea jucătorilor. ”Nu știu dacă sunt plăcute, dar sunt foarte utile. Contează să avem și meciuri amicale. N-am pierdut foarte mult pentru că vacanța n-a fost foarte lungă. Acum suntem în perioada de acumulare și așteptăm să fim pregătiți pentru primul meci.” În acest sezon, Iancu are 20 de meciuri pentru sibieni, reușind 4 goluri.

”FCSB ia campionatul”

Vârful sibienilor crede că trupa lui Gigi Becali, întărită și cu Baba Alhasssan de la Sibiu nu poate rata titlul în acest sezon. ”FCSB cred că ia campionatul pentru că e pe primul loc și își câștigă meciurile. CFR o să mai facă transferuri. Mai sunt Rapid și Craiova. Simt că FCSB o să ia campionatul. Superliga este echilibrată pentru că echipele din față nu și-au câștigat punctele cu echipele din spate și nu-mi aduc aminte de un așa echilibru. Dacă ne gândim că o să se înjumătățească și punctele o să fie și mai echilibrat” spune atacantul lui FC Hermannstadt.

”În Turcia, cea mai frumoasă experiență”

Pentru Iancu, cea mai reușită experiență externă a fost cea din Turcia. ”Mi-au plăcut suporterii și oamenii care erau înnebuniți după fotbal. Dacă dădeai un gol mâncai pe gratis! Era o nebunie! Benzină… Veneau disperați după autografe și eu n-am jucat la un club mare. Însă așa sunt toți turcii. Unii sunt pe fotbal și pe sport și te fac și pe tine să te simți special. Nu am regrete în privința carierei, nu trebuie să stai să regreți, ci trebuie să înveți din acea alegere. Până la urmă aia poate a fost decizia la momentul respectiv și acesta e drumul meu” a mai povestit Iancu pentru iAM Sport. Gabi a jucat la Karabukspor în sezonul 2015-2016.

Naționala, un capitol deschis

Echipa națională rămâne un subiect deschis pentru jucătorul lui FC Hermannstadt. Are patru meciuri la națională, toate în anul 2020. De atunci, nu a mai fost selecționat. ”Mă gândesc la națională, pentru că încă nu m-am retras. Mă gândesc să am un an mai bun decât cel precedent. Și la fel cum spun mulți, selecționerul o să aibă ochi și pentru mine dacă joc bine. E ceva foarte frumos pentru că noi nu ne-am calificat de ceva timp. A devenit ceva foarte greu și rar să ne mai calificăm la un turneu. Nu am fost surprins de calificare, am jucat foarte bine cu toate că am fost dominați în jocurile cu Elveția. Rezultatele ne-au ajutat și ele, iar în ultimele două meciuri am jucat foarte bine. Când jucăm bine spunem că nu o facem prea spectaculos și când pierdem spunem că nu câștigăm punctele. Probabil o să vină și jocurile frumoase atunci când începi să prinzi încredere”.

”Unchiul, ca și tatăl meu”

Unchiul lui Gabi Iancu a fost cel care l-a împins pe actualul jucător de la FC Hermannstadt spre fotbal. ”Unchiul a fost ca tatăl meu. El m-a dus la fotbal și a avut grijă de mine când am fost mic. Cu el am stat în casă și el m-a dus la toate meciurile. A jucat fotbal când era tânăr și n-a fost atât de talentat din ce am înțeles, dar i-a plăcut foarte mult. Avea mulți prieteni cu care se ducea la meciuri și datorită lui astăzi joc fotbal. Dacă nu exista el, nu cred că mă împingeam așa mult înspre fotbal.”

