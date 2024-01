Doi dintre cei trei sibieni reținuți pentru trafic de droguri au fost arestați preventiv.

Magistrații au admis propunerea formulată de DIICOT privind arestarea preventivă a doi dintre cei trei traficanți de droguri săltați vineri din Sibiu. „Admite propunerea formulată de D.I.I.C.O.T.- B.T. Sibiu și în consecință: (…) dispune arestarea preventivă, pe o perioadă de 30 de zile, de la data de 12.01.2024, până la data de 10.02.2024, inclusiv, față de inculpații: D. E. – I.,cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de droguri de risc în formă continuată și C. M.-A., cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de droguri de risc în formă continuată. (…) dispune emiterea mandatelor de arestare preventivă pe numele inculpaților D.E. – I. și C.M.-A”, se arată în soluția publicată pe portalul instanțelor de judecată.

Vă reamintim că, în 11 ianuarie, polițiștii împreună cu procurorii DIICOT au efectuat șase percheziții domiciliare în județul Sibiu la persoane bănuite de săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc în formă continuată. Traficanții de droguri au vândut, în anul 2023, consumatorilor din Sibiu, droguri cu prețuri cuprinse între 35 și 60 lei pentru un gram. În casele lor au fost găsite mai multe plicuri cu substanță cristalizată, cu substanță vegetală și recipiente care conțineau canabis și cristal. În urma perchezițiilor, trei bărbați au fost reținuți. (DETALII AICI)

