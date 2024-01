FC Hermannstadt a încheiat sâmbătă cantonamentul din Antalya și revine la Sibiu, iar antrenorul Marius Măldărășanu va face ultimele reglaje înainte de primul meci oficial al anului, pe 20 ianuarie, în deplasare, cu U Cluj.

Antrenorul sibienilor, Marius Măldărășanu a fost mulțumit de cele trei amicale disputate în Antalya, unde jucătorii săi au ajuns des în fața porții adverse. Tehnicianul a acuzat doar vechea problemă, cea a finalizării.

”A fost un cantonament destul de scurt, de nouă zile. Am încercat să atingem cam totul, însă timpul nu ne permite, orice am face. Am reușit să mai luăm încă un meci pe lângă cele două pe care ni le stabilisem, tocmai pentru a încerca să dăm mai multe minute jucătorilor, ca să atingem un ritm mai bun de joc. Jocul de vineri a fost chiar un ultim test foarte reușit din toate punctele de vedere și ca atitudine, pe un efort în cantonament sau pe o oboseală care, la un moment dat, își spune cuvântul, au abordat foarte bine meciul și tactic și fizic. Am avut ocazii în fiecare meci, ceea ce pentru mine contează foarte mult, să ajungem acolo. Sunt momente în care poate nu am fost eficienți și aici poate ne trebuie un pic mai mare răutate, o mai mare concentrare, mai mare personalitate în fața porții pentru că sunt meciuri în care nu vom avea foarte multe șanse și atunci ai una, trebuie s-o fructifici ca să poți câștiga ceva” a spus Măldărășanu pentru siteul oficial al clubului.

Tehnicianul spune că fiecare joc din cele nouă rămase va fi foarte important în lupta pentru intrarea în play-off. ”Revenim în țară, cu o săptămână înainte de primul meci, sunt nouă finale pe care trebuie să le tratăm 100% din toate punctele de vedere. Sunt 27 de puncte puse în joc, aproape numărul de puncte pe care-l avem. O luptă acerbă, cum am spus, e foarte echilibrat campionatul ăsta, se poate întâmpla orice, important e să începem bine, asta-mi doresc”, a mai spus Măldărășanu.

”Mi-a fost teamă de accidentări”

Un minus pentru sibieni în reprezintă accidentările lui Stoica și Neguț. ”Niciun antrenor nu-și dorește probleme din punct de vedere al accidentărilor. Din păcate, noi în primul meci l-am pierdut pe Stoica, în al doilea, pe Cristi Neguț, cu pubalgia pe care o are mai de mult, o problemă mai veche care când îl ia, când îl lasă. Nu avem ce face, trebuie să așteptăm, ei să se recupereze bine, sunt alți jucători care trebuie să intre, dacă e diferență de valoare asta se vede la finalizare. Chiar mi-a fost teamă, la ultimul meci, numai la asta mă gândeam, să nu terminăm meciul și să mai avem altă problemă medicală, dar n-a fost așa. La Paraschiv nu am vrut să forțăm, în momentul unei alte recidive l-am fi pierdut pe o lună și jumătate, probabil îl vom avea în prima etapă. Ne vom antrena săptămâna viitoare pe teren sintetic, un teren foarte dur, băieții trebuie sa fie 100%, nu putem face rabat de la pregătire” a încheiat fostul internațional.

