Preşedinta Organizaţiei Judeţene PNL Sibiu, Raluca Turcan, a anunţat sâmbătă, că Adrian Bibu, liderul Organizaţiei Municipale PNL Sibiu, are prima şansă să candideze din nou, pentru postul de primar al Sibiului, în timp ce primarul Mediaşului, Gheorghe Roman, cel mai probabil va candida pentru un nou mandat.

“În legătură cu municipiul reşedinţă nu e, nu a apărut nimic nou sub soare. Aşa cum am mai afirmat, preşedintele organizaţiei municipale are prima şansă să fie desemnat candidat la Primăria Municipiului Sibiu, iar la Mediaş avem primar în funcţie”, a spus Raluca Turcan, sâmbătă, într-o conferinţă de presă.

Aceasta a anunţat şi că unul dintre primarii liberali din judeţ nu va mai candida, iar alţi doi sunt indecişi.

“Avem un primar în funcţie care a anunţat că nu doreşte să mai candideze. De asemenea, mai avem doi colegi care se gândesc, dar de aici şi până la decizia finală mai e”, a mai anunţat Raluca Turcan.

Raluca Turcan a evitat să precizeze cine este primarul liberal care nu mai vrea la putere şi cine sunt cei doi primari al PNL care nu ştiu dacă să mai candideze sau nu.

PNL Sibiu va anunţa până la finalul lunii februarie, toţi candidaţii pentru posturile de primari din judeţ.

“Există un calendar pe care noi, ca organizaţie, o să-l respectăm şi până în data de 28 februarie o să desemnăm oficial candidatul pentru toate primăriile şi n municipiul reşedinţă şi de alte UAT- uri din judeţul Sibiu. Este o obligaţie pe care noi o vom respecta”, a mai spus Raluca Turcan.

