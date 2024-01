Doi conducători auto au reușit să tragă pe dreapta un șofer beat, evitând astfel producerea unei tragedii. Oamenii l-au blocat și i-au luat cheile pentru a nu părăsi zona.

Un șofer băut a fost oprit în trafic de doi conducători auto. Oamenii și-au dat seama că acesta este beat din cauză că circula haotic. Pentru a evita o tragedie, aceștia i-au cerut să tragă pe dreapta, apoi l-au blocat și i-au luat cheile mașinii, timp în care au sunat la poliție. Totul s-a petrecut sâmbătă, în jurul orei 19:00, pe DN14 la Slimnic.

Un cititor Ora de Sibiu, care a participat la oprirea șoferului băut, a povestit ce s-a întâmplat.

„Noi veneam dinspre Păltiniș și înainte să coborâm în Slimnic, dintr-o parcare a plecat șoferul cu Audi. Am văzut că mergea încet și am rămas în spatele lui, fiindcă nu mai era linie continuă să îl depășesc. A început să meargă din ce în ce mai rău, când pe banda lui, când pe contrasens. Veneau mașini din față, le dădeam flash-uri, claxonam, ca să le atragem atenția. Cred că 2, 3 mașini s-au oprit pe loc fiindcă au fost la un pas de impact. El circula în medie cu vreo 60 km/h, dar în linie dreaptă a avut și 80 km/h. La un moment dat, la intrare în Slimnic, pe mijlocul drumului a apărut un separator de sensuri și abia s-a încadrat. Stăteam cu soția în mașină și nu știam ce să facem, pentru că ne gândeam că va face accident. În spatele meu se formase coloană, s-au adunat multe mașini și un domn, după ce am trecut de separatorul de sensuri, și-a făcut curaj, m-a depășit și s-a dus paralel cu șoferul băut. I-a făcut semn și s-a oprit pe dreapta. În timp ce domnul s-a pus în fața lui, eu am rămas în spate, cumva să îl blocăm. Domnul a fost foarte curajos, a vorbit cu el și i-a luat cheile de la mașină ca să nu mai plece. Șoferul băut nu a fost agresiv, a cooperat. Avea undeva la 40 de ani”, a povestit cititorul Ora de Sibiu.

Dar, după ce l-au oprit, bărbatul a vrut să plece de la fața locului. La scurt timp a ajuns și poliția, care a început verificările. „După 5 minute după ce l-am oprit, bărbatul a zis că el pleacă acasă pe jos. Am înțeles că era chiar din Slimnic. Domnul care l-a oprit l-a însoțit, ca să nu facă vreo prostie. Dar după 10 minute a ajuns și poliția și i-a adus pe amândoi înapoi la mașină. Înainte de asta, a ajuns la fața locului și fratele șoferului băut, care l-a văzut cum a circulat, și el fiind în coloană”, a mai spus cititorul.

Potrivit acestuia, șoferul în cauză a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost 0,9 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Ai aflat că