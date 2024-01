Există numeroase simptome care pot indica necesitatea programării unui consult optometric, unele dintre ele subtile, altele evidente. Citește în continuare pentru a afla care sunt indiciile că ochii tăi au nevoie de o evaluare completă și descoperă care sunt semnele care indică o posibilă urgență medicală!

Simptome vizuale care indică necesitatea unei consultații optometrice

Unul dintre cele mai frecvente simptome care indică posibilitatea unei probleme de vedere și necesitatea unei consultații optometrice este vederea încețoșată. Acest simptom poate fi un semnal al unei varietăți de afecțiuni oculare, inclusiv miopie, hipermetropie sau astigmatism.



Dificultatea în a vedea la distanță sau de aproape este un alt semn al unei posibile probleme de vedere. Dacă observi că nu mai poți citi litere mici sau nu mai poți vedea clar obiecte aflate la distanță, aceasta ar putea indica necesitatea unui control optometric.



Un alt simptom vizual care poate indica o afecțiune oculară este sensibilitatea la lumină sau apariția unui halou în jurul surselor de lumină. Aceste simptome pot fi semnale ale unor afecțiuni precum glaucomul sau alte probleme ale corneei [1].



În fine, vederea dublă poate fi un semn al unei varietăți de afecțiuni, de la probleme minore, cum ar fi oboseala ochilor, la probleme mai grave, cum ar fi anumite boli neurologice [2]. Este esențial să soliciți o consultație optometrică de îndată ce apar aceste simptome; programează chiar acum o consultație optometrică gratuită în Sibiu!

Simptome fizice care sugerează o problemă de vedere

Migrenele frecvente pot fi un semnal de alarmă că există o problemă cu vederea. Dacă resimți dureri de cap persistente, acestea pot indica faptul că ochii sunt suprasolicitați.



Un alt semn care ar trebui să te trimită la optometrist este durerea sau disconfortul în sau în jurul ochilor. Aceste simptome pot fi semne ale unei probleme de vedere și pot fi cauzate de o varietate de cauze, inclusiv infecții, leziuni sau afecțiuni cronice, cum ar fi glaucomul [3].



Oboseala oculară și uscăciunea oculară sunt alte simptome care pot indica o problemă de vedere. Ochii uscați sau obosiți pot fi un semn al unei probleme de vedere și pot fi cauzați de petrecerea unui timp îndelungat în fața ecranului calculatorului sau al televizorului, cititul pentru o perioadă lungă de timp sau condusul pe distanțe lungi [2].



Dacă resimți oricare dintre aceste simptome, este esențial să soliciți o consultație optometrică cât mai curând posibil. Optometriștii sunt specializați în detectarea și tratarea problemelor de vedere și pot oferi soluții eficiente pentru ameliorarea simptomelor. Într-un magazin de optică Lensa Sibiu poți beneficia de evaluarea optometrică și de consultanță cu privire la alegerea ochelarilor potriviți pentru tine.

Când să te alarmezi: simptome severe care necesită o intervenție rapidă

Problemele de vedere sunt, de cele mai multe ori, probleme cronice care îți oferă timp să realizezi o programare pentru o evaluare completă. Există, însă, și situații care constituie urgențe medicale, când evaluarea din partea unui profesionist nu trebuie amânată deloc.



Durerea oculară severă și persistentă este unul dintre cele mai alarmante simptome care indică o problemă serioasă de sănătate a ochilor. Durerea intensă, însoțită adesea de înroșirea ochiului, poate fi un semnal de alarmă pentru o serie de afecțiuni grave, cum ar fi glaucomul acut, ulcerațiile corneene sau inflamațiile severe [4].



Un alt semnal de alarmă major este pierderea bruscă a vederii, fie totală, fie parțială, la unul sau la ambii ochi. Aceasta poate indica o ocluzie vasculară retiniană, dezlipire de retină sau chiar un accident vascular cerebral.



Vederea dublă persistentă poate indica o problemă neurologică serioasă precum o tumoare cerebrală sau un accident vascular cerebral. De asemenea, aceasta poate semnala probleme cu mușchii oculari sau cu nervii care controlează mișcarea ochilor [5].



Apariția unor cercuri luminoase, sau halouri, în jurul surselor de lumină poate fi un semn al glaucomului. Această afecțiune poate duce la orbire dacă nu este tratată. Alte simptome ale glaucomului pot include pierderea vederii periferice și dificultăți de vedere la lumină slabă [2].

Există o serie de simptome, fie ele vizuale sau fizice, care pot semnala necesitatea unei consultații optometrice, unele dintre ele subtile, altele severe, care ar trebui să te alarmeze. Sănătatea ochilor este esențială pentru o viață de calitate, așadar e important să știi când să ceri ajutorul unui profesionist. Nu lăsa nicio problemă de vedere netratată!

