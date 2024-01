Antrenor timp de 18 ani al tenismenului Victor Cornea, Marius Vecerdea crede că actualul iubit al Andreei Bălan are nevoie de un partener de dublu stabil și un management mai bun al turneelor ATP.

Victor Cornea a bătut anul trecut recordul negativ în circuitul ATP de dublu, având nu mai puțin de 16 parteneri. Antrenorul de tenis Marius Vecerdea este convins că acest fapt a contribuit decisiv la rezultatele negative din ultima perioadă ale fostului său elev timp de 18 ani. ”Nu e avantajos că Victor a avut atâția parteneri, am numărat nu mai puțin de 16 în anul trecut, un record negativ, dar pe de altă parte este și un ghinion, în sensul că jucătorul croat cu care a jucat o vreme anul trecut, Franko Skugor s-a accidentat și nu a mai revenit, fiind și mai în vârstă. Acum nu știu exact motivul concret pentru care nu a reușit să își găsească un partener stabil după Skugor, cu care a urcat în Top 100 în baza unei colaborări foarte bune, chiar dacă una scurtă. În 2022, Victor a mai avut un partener solid, un german, Fabian Fallert, ei au jucat împreună 6 luni, apoi s-a consolidat echipa și împreună au avut prima urcare spre Top 100” spune Vecerdea. ”Trebuie să găsească un partener stabil”

După 18 ani de colaborare, Marius Vecerdea și Victor Cornea au întrerupt momentan colaborarea. Tenismenul sibian nu mai este însoțit la turnee nici de antrenor, nici de vreun preparator fizic sau fizioterapeut, ci doar de Andreea Bălan, iubita sa.

”Din ce este acum public, Victor nu are antrenor, manager pare să fie Andreea Bălan, ei sunt foarte activi public, postează mult dar nu mai apare altcineva. Înainte, la turnee mergeam eu, preparatorul fizic sau fizioterapeutul, ne roteam, dar acestea sunt deciziile lui. El și Andreea se înțeleg foarte bine, vor să își facă viața împreună, asta ar fi ideal, sunt multe cazuri de sportivi are au avut rezultate foarte bune după ce au găsit relații stabile. Poate asta îl va conduce să se așeze și va reuși să găsească un partener sportiv, să găsească formula de management a resurselor și a aspectelor sportive, strategia și tactica de joc la dublu și să urce în Top 50 la dublu, este un lucru posibil și asta ne dorim toți sibienii”.

”Un jucător de Top 100 la dublu nu își acoperă cheltuielile rezonabil”

Marius Vecerdea spune că un jucător de dublu la tenis care nu este în Top 50 nu câștigă mulți bani, spre deosebire de un tenismen la simplu.

”Este o diferență mare de premii, un jucător care pierde la simplu în primul tur la Australian Open ia 120.000 dolari, iar un jucător de dublu care iese din primul tur ia doar 18.000 dolari. Dacă un jucător de Top 100 la simplu câștigă bine, un jucător de Top 100 la dublu nu își acoperă rezonabil cheltuielile și nu are posibilitatea de a călători cu antrenor, preparator și fizioterapeut. Nici înainte nu existau fonduri să pot să călătoresc cu el la toate turneele, dar tehnologia ne permite acum să vedem meciurile și am făcut coaching de la distanță, mulți fac așa. În plus, la dublu există destui jucători care au peste 30 de ani, chiar și 40 și la vârsta și experiența lor, ei sunt propriii lor antrenori. Până nu intri în Top 50 la dublu, unde o să ai siguranța că o să câștigi un 250 mii dolari pe an, nu poți să îți acoperi cheltuielile și să investești în antrenor sau fizioterapeut” crede Vecerdea.

”Rezultatele din ultimele șase luni sunt negative”

Fostul tehnician al lui Victor Cornea spune că urmează șase luni decisive pentru tenismenul sibian, care trebuie să depășească pasa slabă din ultima perioadă. O primă șansă este Australian Open, acolo unde Victor Cornea are potențialul să depășească măcar primul tur.

”Dacă ne uităm la rezultatele din ultimele 6 luni, de când Victor e cu Andreea Bălan, rezultatele sunt negative, până în acel moment, rezultatele erau mult pozitive. Cred că urmează 6 luni foarte importante pentru cariera lui, are de apărat toate punctele câștigate. Dacă nu ar fi jucat la Australian Open pierdea 100 puncte și ar fi coboarât în topul ATP. La Melbourne va face pereche cu indianul Balaji, el are calități și experiență să treacă măcar de primul tur. De exemplu la Adelaide, când a jucat tot cu Balaji, ei au fost la un pas să câștige cu Dimitrov și Korda, jucători de Top 20. Potențial există, mai trebuie un pic de șansă și un management mai potrivit decât are, primul pas ar fi să joace constant cu un partener și să construiască împreună o echipă pentru o perioadă mai lungă” spune Vecerdea.

”Dacă nu intra în primul tur la Australian Open, nici zborul nu îl acoperea”

Tehnicianul spune că managementul în privința participării la turnee poate fi îmbunătățit. ”Apoi, îi trebuie o formă de planificare a turneelor, nu neapărat să meargă la Grand Slamuri, ci la turnee ceva mai mici. De exemplu, acum a cheltuit mulți bani să meargă în Australia, sigur că și-a planificat cei 18.000 dolari pentru participarea la primul tur de la Australian Open, a fost o deplasare mai amplă, dar exista și riscul să nu ia nimic, dacă nu se retrăgea Lajovic. După ce avusese ghinion și pierduse în primul tur și la Brisbane și la Adelaide, acolo unde primește circa 1500 dolari pe turneu, nici avionul nu îl acoperea dacă nu intra în primul tur la Australian Open. Asta e povestea jucătorului de dublu de locurile 70 – 100 și nu Top 50, personalizată pe sibianul nostru Cornea” a încheiat Marius Vecerdea. Tenismenul sibian a prins primul tur la Australian Open cu ceva noroc, după ce Dusan Lajovic s-a retras de la dublu.

Fostul antrenor al lui Victor Cornea este propietarul bazei sportive Pamira și al turneului de tenis Open Sibiu. A fost și antrenor al rusoaicei Elena Dementieva (locul 3 in clasamentul WTA, în 2009). Vecerdea este finul cuplului Klaus și Carmen Iohannis, afaceristul fiind prieten cu familia prezidențială de mai bine de 15 ani.de curând, acesta a devenit președinte al Asociației județene Sibiu de minifotbal.

