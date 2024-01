Promenada Sibiu invită sibienii să descopere universul accesoriilor mobile de calitate și în tendințe la noul magazin Kamalion, situat la etajul 1 al centrului comercial.

AND-ul brandului: Protecție și modă în acelasi produs

Magazinul oferă o gamă largă de produse destinate gadgeturilor, de la huse sofisticate până la accesorii inovatoare. De asemenea, clienții vor avea posibilitatea să își personalizeze husele telefoanelor mobile cu stickere, Pop Sockets, brelocuri, pandantive și brățări cu diverse modele precum perle, scoici sau mărgele, dar și direct pe site-ul magazinului https://kamalion.com/ro/personalizare/. Aceasta implică alegerea mărcii și modelului telefonului, încărcarea imaginii dorite și selectarea fontului și a mesajului preferat.

În plus, iubitorii de muzică pot cumpăra produse de tip Wireless precum căști, ochelari de soare și difuzor Bluetooth. Pentru mai multă siguranță, clienții pot opta pentru folii de protecție și genți pentru dispozitive.

KAMALION by LA CASA DE LAS CARCASAS este o companie internațională cu peste 3000 de angajați, o cifră de afaceri de 145 de milioane de euro și aproape 600 de magazine fizice.

Compania a luat naștere în 2013 cu scopul de a reinventa sectorul accesoriilor mobile și oferă un vast catalog de produse care aduc laolaltă stilul, inovația, materialele, texturile și culorile, reușind să combine cu succes protecția cu cele mai noi tendințe.

LA CASA DE LAS CARCASAS a reușit, în 10 ani, să fie prezentă în cinci țări de pe două continente și a devenit compania spaniolă lider în vânzarea de accesoriilor fashion pentru dispozitive mobile. În România, compania este prezentă cu două magazine.

Despre Promenada Sibiu

Centrul comercial Promenada Sibiu, deținut de fondul de investiţii NEPI Rockcastle, și-a deschis porțile pentru sibieni în anul 2019. Situat pe Str. Lector, nr 1-3, în zona centrului vechi al Sibiului, cel mai nou centru comercial din oraș propune o experiență nouă, premium, de cumpărături și petrecere a timpului liber, aducând elemente unice de arhitectură, branduri în exclusivitate și concepte noi de magazine, dar și opțiuni multiple de petrecere a timpului liber.

Cu o suprafață închiriabilă de 42.200 de metri pătrați, centrul comercial găzduiește peste 150 de magazine și spații comerciale, ce acoperă toate categoriile de produse și servicii, cel mai nou concept de hypermarket Kaufland, cinematograful CineGold, cu 9 săli, peste 2.600 mp de food court si 1600 locuri de parcare.

Promenada Sibiu aduce în exclusivitate, sub acelaşi acoperiş, unele dintre cele mai mari reprezentanțe ale magazinelor de fashion, încălţăminte şi accesorii din țară, printre care: Bershka, Pull and Bear, Stradivarius, Oysho, Sinsay, Guess, Levi’s, Nissa, 4F, Mango, Tommy Hilfiger, Vagabond, US Polo ASSN, Grid, Sport Vision si Buzz. Pentru înfrumusețare și îngrijire, vizitatorii vor putea alege din ofertele mult așteptatelor magazine Sephora, MAC, iar pentru cadouri prețioase vor putea alege dintre bijuteriile brandului Kultho.

În luna octombrie a anului 2021, Promenada Sibiu a lansat SPOT, o aplicație mobilă ce recompensează utilizatorii cu puncte de loialitate pentru fiecare sesiune de cumpărături, oferindu-le astfel acces la oferte și beneficii exclusive, în funcție de statutul atins în program. Aplicația mobilă de recompensare a clienților loiali este disponibilă în 18 centre comerciale ale grupului NEPI Rockcastle din România. Înrolarea în program este gratuită, SPOT poate fi descărcată atât din Google Play, cât și din App Store.

