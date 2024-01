Statul a dat startul din 15 ianuarie, împrumuturilor de la populație, pentru prima dată în acest an, prin Programul Tezaur 2024. Noile titluri de stat, emise de către Ministerul Finanțelor, au dobânzi anuale de 6,1 %, respectiv 7%, pentru perioada de 1 și respectiv 3 ani. Titlurile de stat au valoare nominală de 1 leu și sunt în formă dematerializată, iar subscrierile se pot face direct la Trezorerie sau la oficiile Poștei Române, până pe 9 februarie 2024.

Astfel, o persoană care investește 1000 de lei în titluri de stat începând cu 15 ianuarie 2024, va putea primi în 16 ianuarie 2025, în condițiile de dobândă de 6,1 % pentru un an, un plus de 61 de lei (reprezentând dobânda aferenta investiției). Pentru o subscripție de zece ori mai mare – de 10000 de lei, câștigul va fi de 610 lei într-un an.

În cazul unei subscripții de 1000 de lei în titluri, pentru o perioadă investițională de 3 ani, persoana va putea primi 71 de lei pe an sub formă de dobândă, acumulând în 3 ani suma de 210 lei, câștig net la suma investită. Vestea bună este că veniturile obținute din investirea în titluri de stat, lansate de Ministerul Finanțelor, sunt neimpozabile, astfel că persoana investitoare va rămâne cu câștigurile nete absolute rezultate în urma acumulării dobânzii, spre deosebire de condițiile de impozitare a câștigurilor din conturile bancare. În acest an, dobânda pe 3 ani este puțin mai mică decât cea oferită în luna decembrie a anului trecut, de 7,1%, când statul a lansat o altă emisiune Tezaur.

