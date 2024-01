Primăria Sibiu a achiziționat, la finalul anului trecut, cu 5,2 milioane de euro, Fabrica de Cultură. În timp ce directorul Teatrului Național „Radu Stanca” spune că are planuri mari cu acest spațiu, intenționând să îl transforme într-un centru cultural precum cele din afara granițelor, președinta USR Sibiu speră că „fabrica ruginită” își va dovedi utilitatea.

Peste 5,2 milioane de euro a plătit Primăria municipiului Sibiu pentru Fabrica de Cultură. Spațiul de pe strada Triajului este alcătuit din clădiri în suprafață de peste 6.700 de metri pătrați, incluzând fabrica, precum și terenul în suprafață de 34.000 de metri pătrați. Constantin Chiriac, directorul TNRS, își dorește să transforme spațiul într-un centrul cultural pe modelul halelor de la Atelierele Eiffel din Budapesta, unde să poată fi produse costume, decoruri și recuzită.

Ruxandra Cibu, președintele USR Sibiu, speră că fabrica își va dovedi utilitatea dat fiind prețul la care a fost achiziționată.

„Nu avem încă o sală de spectacole așa cum cum ar avea nevoie sibienii. Am cumpărat cu 5 milioane de euro o fabrică ruginită. Eu sper că își va dovedi utilitatea și am dorit foarte mult să sprijinim eforturile pe care domnul Chiriac le-a făcut acolo. (…) Noi am dorit să îi sprijinim eforturile domnului Chiriac. (…) Dar întotdeauna votul în Consiliu trebuie să fie foarte bine gândit și asumat și trebuie să avem în minte interesul comunității în ansamblul ei, să privim bugetul Sibiului la modul cel mai responsabil. Deci cheltuirea banului public este unul din lucrurile care ne preocupă la modul cel mai real și mi-aș dori să văd că accelerăm, de exemplu, atragerea de fonduri europene. Eu aș vrea să văd mările investiții ale Sibiului pe bani europeni, nu pe banii sibienilor sau prin credite sau prin alte metode finanțare de genul acesta”, a spus Ruxandra Cibu la Ora de Politică.

