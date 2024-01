Ruxandra Cibu, Președinta filialei USR Sibiu, a vorbit într-un interviu la „Ora de Politică” despre candidatura sa la Primăria Sibiu și despre motivele care au determinat-o să ia această decizie.

Președinta filialei județene a USR Sibiu și consilier județean, Ruxandra Cibu, a vorbit despre momentul când a luat decizia de a face un pas important în cariera politică, la nivel local. Candidatura la Primăria Municipiului Sibiu a fost una „bine cântărită”, ci nu o decizie luată peste noapte.

„Decizia nu a fost o decizie ușoară, însă trăiesc aici de foarte mulți ani, am copii născuți aici, aici îmi trăiește familia și am intrat în politică tocmai din acest motiv. Vreau să schimb ceva în țara asta și cred că cel mai la îndemână este să schimbăm ceva în orașul, în comuna, în care locuim. Să facem ceva pentru comunitatea în care ne desfășurăm viața de zi cu zi și simt eu că asta trebuia să fac, să dau înapoi comunității și am simțit că este momentul potrivit să o fac, a declarat Președinta filialei USR Sibiu.

Ruxandra Cibu a susținut că această candidatură se bazează pe o experiență profesională vastă, „Nu, nu a apărut peste noapte decizia. A fost o decizie bine cântărită cu familia și cu colegii mei. Practic, eu am o experiență de de muncă deja de aproape 25 de ani. Ultimii 20 de ani sunt într-o firmă multinațională, una din firmele de top din lume și îmi doresc să pun toate cunoștințele în slujba comunității. Această candidatură la Primăria Sibiu a venit cumva natural, bazându-mă pe experiența mea profesională și pe cea politică din ultimii ani. Pentru că da, experiența din Consiliul Județean din ultimii patru ani este o experiență importantă, care a cântărit și ea în această decizie”, a mai spus Cibu.

„Sunt convinsă că putem câștiga alegerile locale”

Președinta filialei USR Sibiu a observat o stagnare în ceea ce privește dezvoltarea Sibiului din ultimii ani. Împreună cu partidul USR, Cibu este convinsă că poate câștiga alegerile locale și pot „să deblocheze” dezvoltarea orașului.

USR este un partid pornit de la firul ierbii. Eu am cochetat cu politica chiar în 2017, după acele manifestații pe care le știm foarte bine cu toții. Am simțit că este timpul pentru un nou suflu în politică. Ce aduce USR-ul nouă? Aduce tinerețe, aduce profesionalism, aduce competență și dorința foarte puternică de a schimba ceva. Suntem oameni tineri și avem, bineînțeles, și colegi care au o experiență de viață și profesională foarte mare și care ne susțin. Și ce aducem noi nou cred că sunt exact aceste lucruri. Vedem că partidele care conduc România de 30 de ani nu au fost în stare să aducă schimbarea. Vedem și la Sibiu de ceva timp o stagnare a lucrurilor și exact asta ne dorim să facem și simțim că USR Sibiu are cea mai bună echipă și eu sunt convinsă că putem câștiga alegerile locale și putem să deblocăm dezvoltarea practic orașului, pentru că noi asta simțim, că acum lucrurile s-au blocat un pic”, a spus Ruxandra Cibu, Președinta filialei USR Sibiu.

