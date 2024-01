Ruxandra Cibu, președinta USR Sibiu, neagă orice fel de dispută cu Raul Apostoiu. Aceasta admite că uneori au puncte de vedere diferite, însă nu este la cuțite cu colegul de partid.

Ruxandra Cibu și Raul Apostoiu au avut puncte de vedere diferite privind noul regulament de parcare al municipiului Sibiu. Ea spune că nu s-au certat, nu a existat nicio dispută, ci, fiind un partid democratic, fiecare dintre colegi și-a putut exprima părerea.

„Eu nu aș numi-o dispută, aș numi-o pur și simplu divergență de opinii. Bineînțeles că USR, fiind un partid puternic, democratic, există situații în care noi nu avem neapărat același punct de vedere, dar asta zic eu că duce numai la progres și la găsirea celor mai bune soluții pentru comunitate. Deci eu nu aș zice nici măcar o divergență de opinie, aș spune puncte de vedere diferite. Raul a fost implicat încă de la început în povestea cu regulamentul (n.r.: pentru parcări). Noi am cerut acel regulament, numai că în momentul în care am văzut propunerea de regulament, am fost un pic luați prin surprindere, că nu era chiar ce ne-am fi dorit. Noi am făcut și acea dezbatere cu sibienii care au dorit să vină și să ne spună cum văd ei acest regulament pentru parcări și cumva a fost nevoie să încercăm să găsim împreună o soluție, deși nu eram neapărat de acord cu toate aspectele. (…) Noi suntem un partid profund democratic, și unul din riscurile acestei democrații este și faptul că atunci când colegii mei au păreri diferite, ei se pot exprima. Au această libertate de exprimare pe care, mă repet, eu nu o văd neapărat ca o mare problemă, pentru că ea duce la găsirea celor mai bune soluții”, a spus președinta USR Sibiu.

Ruxandra Cibu spune că nu există poliție de plătit între ea și candidatul la primărie din 2020. „Eu am fost unul din susținătorii colegului meu la la alegerile din 2020. Am muncit atunci foarte mult împreună, deși eu candidam la Consiliul Județean. Deci nu există resentimente, polițe de plătit între mine și Raul Apostoiu. Am o relație foarte bună cu Raul, cu colegii mei”, a spus președinta URS Sibiu la Ora de Politică.

