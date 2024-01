“În calitatea sa de manager al Teatrului Național Radu Stanca Sibiu, a dezvoltat această instituție la nivelul instituțiilor prestigioase de cultură din lume. Inițiator și președinte al Festivalului Internațional de Teatru Sibiu, Constantin Chiriac a reușit să transforme Sibiul într-o uriașă scenă pentru cultură, pentru artele spectacolului. Rezultatul acestor eforturi este un Festival recunoscut internațional pentru calitatea actului cultural, un regal al artelor spectacolului pentru publicul sibian, românesc și internațional și vizibilitate pentru Sibiu, ca locație culturală de excelență. Efectele Festivalului nu se limitează doar la cultură, ci se răsfrâng asupra turismului sibian, asupra industriei locale a ospitalității și are efecte pozitive asupra economiei sibiene în general. De 30 de ani FITS este unul dintre motoarele de dezvoltare a orașului! Felicitări, maestre Chiriac! Sibiul este onorat să vă aibă alături! În numele orașului, vă mulțumesc pentru o contribuție inestimabilă în conturarea unui Sibiu cultural de care suntem mândri!”, a transmis primarul Astrid Fodor în documentul Laudatio in Integrum căruia i-a dat citire în cadrul ceremoniei.

“Tot ceea ce am făcut de-a lungul timpului am făcut pentru Sibiu, legat de Sibiu și gândind pentru Sibiu, indiferent în ce loc anume de pe pământ am fost. Mulțumesc acestui oraș! Mulțumesc tuturor echipelor, oamenilor pe care i-am condus și i-am avut în jurul meu și cu care am gândit proiecte! Mulțumesc familiei mele, prietenilor, tuturor celor care au înțeles că, împreună, rațiunea noastră de a fi este a dărui!”, a declarat laureatul, Constantin Chiriac, emoționat de recunoașterea primită din partea orașului despre care vorbește mereu cu admirație oriunde ajunge în lume pentru a pune pe scenă cultura.

Maestrul Constantin Chiriac a primit în cadrul ceremoniei diploma de Cetățean de Onoare al Municipiului Sibiu și cheia orașului și a semnat în Cartea de Onoare de Sibiului.