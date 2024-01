Atacantul lui FC Hermannstadt, Daniel Paraschiv crede că erorile echipei pot afecta intrarea în play-off, obiectivul discutat în vestiar de către jucători.

După eșecul de sâmbătă cu U Cluj, scor 1-2, sibienii au coborât pe 8 în Superligă și se îndepărtează de play-off. FC Hermannstadt a deschis scorul la Cluj, dar a menținut avantajul doar trei minute, după cvare a fost egalată, apoi a pierdut.

„Nu putem ține de scor nici 3 minute. Aceste lucruri ne pot costa obiectivul impus în vestiar, ne dorim play-off-ul, însă arătând astfel de lacune nu știu dacă ne este chiar atât de la îndemână. Nimeni nu-și dorește să piardă, mai ales într-un meci împotriva unei contracandidate, dar se poate și mai rău, ne dorim să ne revenim din această pasă mai puțin reușită. Pierdem puncte, ne depărtăm de zona play-off-ului și nu ne-am dori alte emoții, cum ar fi lupta pentru evitarea retrogradării. Nu e un capăt de țară, însă trebuie să vedem unde greșim și să corectăm erorile de la aceste meciuri” a spus vârful Sibiului la flash-interviurile de la finalul jocului cu U Cluj.

”Sper să ajut echipa cu goluri”

Daniel Paraschiv nu se mai gândește la un eventual transfer în această iarnă și speră să ajute mai mult echipa în meciurile următoare. ”Eu am fost și accidentat în perioada cantonamentului, nu am prins niciun joc amical, însă atunci când intrăm trebuie să ne facem treaba, puteam mai mult. Sper să reușesc să mă pun la punct din punct de vedere fizic și să ajut mai mult echipa, chiar cu niște goluri. Sunt aici, nu mă gândesc la alt lucru deocamdată, am obiectivele mele aici. Eu nu știu, conducerea trebuie întrebată. Nu e treaba mea ce se scrie, eu îmi văd de treabă și sunt imun la aceste lucruri, sper să nu îmi afecteze forma sportivă”, a mai declarat Daniel Paraschiv.

