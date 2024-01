După eșecul suferit sâmbătă în deplasare la Cluj, 1-2 cu U, antrenorul celor de la FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu crede că o remiză era echitabilă.

Antrenorul sibienilor, Marius Măldărășanu a acuzat lipsa lui Opruț și a lui N`Goma, care nu au putut fi legitimați în timp util după interdicția la transferuri. Aceștia vor avea drept de joc abia din etapa viitoare.

”Etapa viitoare trebuie să câștigăm. Nu vreau să mă plâng, dar normal că nu-mi convine, nu am putut să folosim cei doi jucători veniți, am lucrat cu ei, dar asta e, am pierdut jucători și pe prima parte a campionatului, acum, normal că e greu. Să dea Dumnezeu să fie bine, dar pe antrenor îl țin doar rezultatele. Trebuie să scoatem 100% de la staff și de la jucători. Sota a intrat foarte bine, mă așteptam mai mult de la Bucuroiu. Vrem mai mult de la ei, noi doar îi ajutăm să devină fotbaliști. Eu sunt singurul care pune foarte multă presiune pe mine, însă putem mai mult. Am avut meciuri în care am pierdut puncte, dar trebuie să credem și să facem ceva pentru a le câștiga. Sâmbătă nu meritam să câștigăm, dar nici nu meritam să pierdem”, a spus Marius Măldărășanu la flash-interviul de la finalul jocului de pe Cluj Arena.

După eșecul cu U Cluj, FC Hermannstadt a coborât pe locul 8 în Superliga și și-a micșorat șansele la play-off.

