Pasagerii blocați pe Aeroportul din Sibiu au ajuns în final la destinație. După peste 12 ore de așteptare în aeroport, au fost anunțați că zborul a fost reprogramat pentru sâmbătă dimineața.

Cei peste 70 de pasageri, care au așteptat de vineri, de la 12.25 până la ora 00.00, în Aeroportul din Sibiu să plece spre Dortmund, au ajuns sâmbătă la destinație. Alexandra, unul dintre zecii de pasageri care și-au petrecut o mare parte din noapte pe aeroportul din Sibiu, a povestit despre cum a decurs reorganizarea zborului spre Germania.

„Ne-au ținut până aproape de ora 00.00 în aeroport, după care ne-au cazat într-un final la hotel. Sâmbătă, la 7 dimineața au venit să ne preia și să ne ducă la aeroport. Am avut zborul tot cu compania Wizz Air, la ora 9.10, dar a avut întârziere și am plecat la 10.10. La aproximativ ora 12.00, am aterizat în Dortmund”, a spus Alexandra.

Reamintim că vineri seara în aeroportul din Sibiu este haos. Zeci de pasageri își pierd răbdarea după ce au așteptat ore în șir pentru a pleca cu avionul companiei Wizz Air spre Dortmund.

