Președintele clubului FC Hermannstadt, Dani Coman anunță că interdicția la transferuri va fi ridicată până la meciul cu FC Botoșani de duminică, iar jucătorii aduși în iarnă vor avea drept de joc.

Dani Coman a explicat că datoria către agenția de impresariat provine din anul 2019 și a fost o eroare a vechii conduceri din acel moment. Patronii Ștefan Băcilă și Claudiu Rotar s-au implicat, fiind vorba de o sumă foarte mare, care a fost eșalonată.

”Este vorba de o datorie din anul 2019, un acord cu un impresar semnat de club atunci când Opruț a venit de la Genoa. Lumea trebuie să înțeleagă că noi cei de acum care conducem, rezolvăm greșelile făcute de alții în trecut și sunt extrem de multe. Patronii s-au implicat personal să rezolve această problemă, datoria fiind una mare, s-a făcut o eșalonare de plată, dar din anumite considerente nu s-a putut rezolva problema interdicției până la jocul cu U Cluj. Cu siguranță, interdicția va fi ridicată în zilele acesta, iar N`Goma, Opruț și Rus vor avea drept de joc cu Botoșani” a explicat președintele de la FC Hermannstadt.

”Nu a fost învățat Sibiul cu Liga Campionilor și le-am stricat noi performanțele”

Dani Coman spune că în spațiul media au apărut critici față de jucători, conducători și staff după înfrângerea cu U Cluj, însă echipa trebuie susținută în tentativa de a crește pas cu pas și de a prinde play-off-ul în acest sezon.

”Suntem tot noi, jucătorii, antrenorii, conducătorii care am învins pe CFR Cluj, care am ținut în șah pe FCSB și Rapid. În sport sunt zile bune și mai puțin bune, lumea trebuie să înțeleagă că un club crește organic, nu se pot face minuni într-un an, indiferent cine e antrenor sau conducător. La momentul actual suntem cel mai bine, ca lot, organizare, datorii reduse, comisioane eliminate către impresari. Facem tot ce e mai bine pentru club să creștem așa cum ne dorim. Jucătorii și antrenorii trebuie încurajați, nu cred că a fost învățat Sibiul cu Liga Campionilor și am venit noi să le stricăm performanțele” a mai spus conducătorul clubului de pe malul Cibinului.

