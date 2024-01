În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2023, Muzeul ASTRA, instituție ale cărei acțiuni sunt posibile prin finanțarea Consiliului Județean Sibiu, a înregistrat 455.839 beneficiari de programe culturale.

Au fost cu 45.194 mai mulți ca în anul 2023 ( 410.645 ). În 2023, la Muzeul ASTRA, au fost organizate peste 2300 de acțiuni culturale (o medie de 8 acțiuni culturale zilnic!), care au cuprins ateliere meșteșugărești, ateliere și animații gastronomice, dar și acte artistice. Astfel, prin Muzeul ASTRA, au fost implicați aproape 1400 de meșteri și creatori populari, care au avut astfel ocazia să expună și apoi să valorifice creațiile lor. Pentru a identifica din nou valorile culturale din România, 29 de muzeografi din Muzeul ASTRA au întreprins cercetări de teren timp de 191 de zile în 123 de localități.

Referitor la componenta educațională, pe tot parcursul anului trecut 31.063 persoane au participat la activități de educație muzeală și interpretare patrimoniu – ateliere meșteșugărești (țesut, confecționat opinci, olărit, tâmplărie, morărit, împletit fibre vegetale), ateliere gastronomice , ateliere interactive artistice, trasee de tip quiz și treasure hunt, dar și parcursurile motrice desenate pe aleile din muzeu special pentru vizitatorii cei mai mici. ateliere cu o tematică diversă și un format atractiv, spectacole de teatru interactive, trasee de tip quiz și treasure hunt. Acțiunile noastre s-au concretizat în 22 de parteneriate consistente cu unități din învățământul primar și gimnazial, reușind să inspire cadrele didactice, să stârnească curiozitatea copiilor față de colecțiile muzeului, educându-ne astfel publicul viitorului și contribuind la bunăstarea comunității noastre prin creșterea calității actului educational.

Anul 2023 a adus o nouă premieră la nivelul instituțiilor muzeale naționale – Muzeul ASTRA a fost autorizat ca Centru de evaluare și certificare a competențelor profesionale pentru următoarele ocupații: tâmplar manual/artizanal, confecționer obiecte artizanale din lemn și muncitor constructor bârne, chirpici, piatră. Prin activitățile desfășurate în acest an în cadrul proiectului Restaurarea și revitalizarea monumentului istoric Casa Artelor – Centru de activități și resurse regionale (C.A.R.R.) – finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021, programul RO-CULTURA, s-au organizat deja 4 sesiuni de certificare pentru 11 meșteri: 7 meșteri pentru certificare confecționer obiecte artizanale din lemn, un meșter pentru certificare muncitor constructor bârne, chirpici, piatră și 3 meșteri pentru certificare tâmplar manual/artizanal.

Tot acum, Muzeul ASTRA a fost autorizat ca furnizor de formare profesională pentru specializările formator și instructor/ preparator formare, precum și pentru programul de perfecționare competențe Antreprenoriale, Juridice și Financiare. Programul a dus la specializarea a peste 50 de specialiști muzeali, meșteri și creatori populari.

ASTRA Rock Festival, inițiat cu succes în 2022, este un program cultural care a adus publicului o nouă provocare în contextul viitoare modernizării a scenei de pe lacul din Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului, o infrastructură care va deveni funcțională în următorii ani și va genera un nou capitol în dezvoltarea ofertei culturale unice, ca și concept, în România. ASTRA Rock este festivalul în care meșterii tradiționali și iubitorii muzicii rock au fost prezenți în premieră în același cadru, în același timp, susținându-se și potențându-se reciproc, tansformând întreg muzeul într-o scenă interactivă, în care vizitatorii pot cunoaște atelierele meșteșugărești tradiționale, în așteptarea prestațiilor live ale artiștilor preferați din festival, dar în același timp și o oportunitate perfectă pentru meșteri de a-și prezenta produsele unei alte categorii de public.

Conectat în permanență la comunitățile locale, precum și la contextul cultural, socio-politic și economic internațional, Muzeul ASTRA și-a asumat cercetarea și punerea în valoare a patrimoniului etnografic din România, prin căutarea continuă și implementarea celor mai adecvate metode de expunere și transmitere. Integrând colecțiile și misiunea inițială a Muzeului Asociațiunii, instituția noastră a dezvoltatat, prin campanii ample de teren, o consistentă colecție de construcții și obiecte, dar și de înregistrări de patrimoniu imaterial. Cercetările de teren au permis urmărirea atentă a evoluției societății românești din ultima jumătate de secol, îndeosebi a celei din mediul rural, indentificarea celor mai potriviți reprezentanți ai acestora care să facă din Muzeul ASTRA un muzeu viu.

Programul Memoria secretă a obiectelor este un demers de mediere culturală, menit să pună în valoare patrimoniul material expus în Muzeul în aer liber și patrimoniul imaterial din spațiul românesc, stabilind multiple conexiuni între generații și noi perspective asupra lumii satului, cu inserții de instalații artistice, text, video și sound design, lumini. Circuitul, deschis în 2022 cu proiectul Soarele din farfurie (medierea gospodăriei de olari din Horezu), a fost completat în acest an cu alte trei expoziții-atelier: Pământul și oamenii Găleșoaiei(readucând în atenția publicului destinul complicat al comunității strămutate din Găleșoaia în cadrul celor două gospodării de olari), Între ceie casă și ceie lume (în colaborare cu Muzeului Satului Maramureșean din Sighetul Marmației și comunitatea din Săpânța) și Mască și Dublă față(ținutul legendar al gospodăriei din Nereju și obiceiul Chipărușului) și prin organizarea expoziției Case vechi. Case contemporane la Roma. Am continuat și implicarea în comunităţile locale, sprijinirea meșterilor populari și micilor producătorilor de la sate în prezentarea şi comercializarea produselor tradiţionale, dezvoltarea logisticii de susţinere pentru aceste comunităţi Toate acestea au fost puse în practică, cu succes, în cadrul programelor Târgului de ţară, Târgului comunităţilor rurale, Târgul Creatorilor Populari, sau a celor de interpretare şi mediere a patrimoniului multietnic prin intermediul programelor Animă ASTRA și Calea Minorităților etnice, iar un deosebit impact asupra publicului, prin varietatea mijloacelor de expresie culturală și varietatea comunităților implicate, l-a avut vedeta sezonului estival, ASTRA Multicultural, un festival amplu menit să promoveze, prin mijloace diverse, multiculturalitatea şi diversitatea de expresie culturală a tuturor etniilor din spaţiul românesc.

Departamentul ASTRA Film a aniversat 30 de ani de existență ASTRA Film printr-o ediție care a provocat publicul să-și activeze toate simțurile și să privească filmele documentare ca pe o oglindă a propriei lumi interioare. Poveștile de viață proiectate pe ecranele ASTRA Film Fest 30 au abordat subiecte esențiale, de la probleme sociale și politice, la explorări profunde ale naturii umane. Ediția aniversară a propus publicului peste 250 de evenimente culturale de top, peste 130 de filme selecționate în competiție, dintre care 75 proiectate în premieră în România, regizori de talie mondială, expoziții foto, instalații digitale și concerte.

Cu privire la Departamentul Conservare Restaurare – Centrul ASTRA pentru Patrimoniu, vă aducem la cunoștință faptul că 621 obiecte au fost conservate prin tratament criogenie. De asemenea, au fost făcute 41 de intervenții de restaurare monumente și au fost restaurate 145 de obiecte. Totodată, specialiștii Muzeului ASTRA au efectuat 183 tratamente conservare preventivă la monumentele din Muzeul în aer liber, 86 de investigații biologice și 30 de investigații chimice.

,,Anul 2023 a fost un an al provocărilor, un an în care a trebuit să ne adaptăm la noul context internațional, dar în același timp să ne adaptăm și la provocările legate de buget. Muzeele administrează moștenirea României. Această moștenire contează foarte mult cum administrăm, pentru ca tot ce înseamnă identitate să fie și să rămână asumat! Muzeul oferă starea de bine! Acesta este mesajul nostru în noul an. În 2024, cele mai importante momente pentru Muzeul ASTRA vor fi inaugurarea Casei Artelor (CARR), în lunile aprilie și mai, dar și organizarea NEMO în Muzeul în aer liber din Dumbrava SibiuluIui. Sunt ferm convins că vom arăta ce înseamnă centrul și estul Europei în valorizarea patrimoniului muzeal. Este foarte important să reamintim un fapt și aici mă refer la exemplul de bună practică pe care instituția noastră l-a avut și îl are față de Consiliul Județean Sibiu. Toate acțiunile noastre sunt posibile prin sprijinul Consiliului Județean Sibiu, iar acest lucru ne motivează să continuăm pe aceeași linie constructivă în organizarea unor evenimente sustenabile. Noi generăm acte culturale de calitate, iar la Muzeul ASTRA cultura (se) trăiește!”, a declarat Ciprian Ștefan, manager Muzeul ASTRA.

