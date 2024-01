Casa Artelor se va redeschide în luna aprilie, cu un prim eveniment cu meșteșugari, după ce aici s-au investit numai anul trecut aproape zece milioane de lei, a anunțat marți, directorul Muzeului ASTRA, Ciprian Ștefan.

„Anul 2023 a fost un an al provocărilor, un an în care a trebuit să ne adaptăm la noul context internaţional, dar în acelaşi timp să ne adaptăm şi la provocările legate de buget. Muzeele administrează moştenirea României. Această moştenire contează foarte mult cum administrăm, pentru ca tot ce înseamnă identitate să fie şi să rămână asumat! Muzeul oferă starea de bine! Acesta este mesajul nostru în noul an. În 2024, cele mai importante momente pentru Muzeul ASTRA vor fi inaugurarea Casei Artelor (CARR), în lunile aprilie şi mai, dar şi organizarea NEMO în Muzeul în aer liber din Dumbrava SibiuluIui”, a declarat Ciprian Ştefan, într-o conferință de presă.

Prin activităţile desfăşurate în acest an în cadrul proiectului Restaurarea şi revitalizarea monumentului istoric Casa Artelor – Centru de activităţi şi resurse regionale (C.A.R.R.) – finanţat prin Granturile SEE 2014 – 2021, programul RO-CULTURA, s-au organizat deja patru sesiuni de certificare pentru 11 meşteri: 7 meşteri pentru certificare confecţioner obiecte artizanale din lemn, un meşter pentru certificare muncitor constructor bârne, chirpici, piatră şi 3 meşteri pentru certificare tâmplar manual/artizanal.

Potrivit lui Ciprian Ștefan, „Casa Artelor a însumat anul trecut o alocare financiară de 9.709.082 de lei”, iar în acest an muzeul sibian a mai primit o finanțare norvegiană de 1.3 milioane de lei pentru „implementarea proiectului Centrul de Activități și Resurse Regionale.”

