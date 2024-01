O tânără din Sibiu cere ajutorul comunității pentru a strânge suma necesară de bani pentru a putea fi operată de urgență. Boala i-a furat Georgianei șansa de a trăi o viață normală, fiind nevoită să renunțe la școală după doar opt clase.

Georgiana Becheș are 21 de ani, este din Axente Sever, județul Sibiu, și suferă de o afecțiune rară, care se manifestă prin îngroșarea vaselor de sânge. În urmă cu ceva timp a descoperit o complicație la rinichi, singurul pe care sibianca îl mai are. Așadar, are nevoie de o operație care costă peste 19.000 de euro, bani pe care tânăra nu ii are.