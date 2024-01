Marți, 23 ianuarie 2024, cu începere de la ora 16:00, s-a desfășurat la sediul Primăriei Mediaș dezbaterea publică a proiectului bugetului local aferent anului 2024. La întâlnire au participat primarul municipiului Mediaș, Gheorghe Roman, viceprimarul Dan Sima, directori ai departamentelor de specialitate ai municipalității și cetățeni interesați.

Pentru anul 2024, proiectul bugetului local de venituri și cheltuieli este în valoare de 352.005,49 mii lei. Întregul proiectul propus al bugetului Mediaș, care va fi supus aprobării Consiliului Local, poate fi consultat pe site-ul municipalității – www.primariamedias.ro, accesând secțiunea Informații Publice – Informații financiare – Buget – Proiect Buget 2024.

„Am avut în această săptămână dezbaterea publică pe tema proiectului de buget pe anul 2024. În acest an, estimăm un buget de 352 de milioane de lei, din care peste 70 la sută se vor îndrepta spre investiții și spre lucrări de reparații și de întreținere. Asigurăm astfel buna funcționare a serviciilor și a societăților înființate de către Consiliul Local și în același timp am prevăzut fonduri pentru ca și în acest an persoanele vârstnice să folosească în mod gratuit mijloacele de transport ale societății Meditur de asemenea, vor beneficia de gratuitate și elevii. Am asigurat fonduri și pentru buna desfășurare a activităților sportive a cluburilor sportive private, dar și a Clubului Sportiv Municipal și nu în ultimul rând am asigurat fonduri pentru activitățile culturale pe care ne-am propus să le derulăm pe parcursul acestui an. Voi convoca o ședință extraordinară a Consiliului Local pentru data de 5 februarie, prilej cu care sper ca, în marea lor majoritate, consilierii locali să fie de acord cu bugetul pe care îl voi prezenta“, a declarat primarul municipiului Mediaș, dl. Gheorghe Roman.

