La inițiativa unui grup de asociații locale, în municipiul Mediaș va fi ridicat un monument de tip memorial militar, dedicat militarilor originari din Mediaș, indiferent de etnie, căzuți în luptele desfășurate în Primul și cel de-al Doilea Război Mondial, precum și militarilor străini (austrieci, germani, italieni, maghiari și ruși) căzuți în înfruntările din Mediaș sau din zonă, din timpul celor două conflagrații mondiale, care au fost înhumați în cimitire din localitate.

Astfel, recent a avut loc la sediul Primăriei Mediaș, în prezența primarului municipiului Mediaș, dl. Gheorghe Roman, o întâlnire informală, la care au participat reprezentanți ai asociațiilor medieșene, ai structurilor militare și specialiști din diverse domenii. Aceștia au dezbătut aspecte referitoare la implementarea acestui proiect, locația discutată pentru amplasarea memorialului militar fiind platoul fostei școli de aviație din municipiul Mediaș.

Inițiativa proiectului a aparținut Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere – Subfiliala Mediaș, Asociației Veteranilor de Război – Filiala Mediaș, Asociației Istoricilor Mediaș, Uniunii Democratice a Maghiarilor din România – filiala Mediaș, Forumului Democrat German din Mediaș, Asociației Sfatul Bătrânilor Mediaș, Asociației Pensionarilor 2007 Mediaș, Cluburilor Rotary și Lions Mediaș.

Prin amplasarea acestui monument, municipiul Mediaș se alătură orașelor de pe întregul mapamond unde sunt ridicate astfel de edificii, dedicate memoriei celor care au pierit în cele două războaie mondiale.

„Am avut astăzi o întâlnire cu reprezentanți ai diverselor asociații culturale din Municipiul Mediaș. Consider că subiectul pe care mi l-au propus este unul binevenit pentru orașul nostru și anume acela de a amenaja un monument memorial militar. Am luat parte la aceste discuții și am asigurat de faptul că voi susține acest proiect, pentru a ne aduce cu toții aminte de toți militarii care s-au jertfit în Mediaș și în zona Municipiului Mediaș“, a declarat primarul municipiului Mediaș, Gheorghe Roman.

Ai aflat că