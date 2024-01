Neînțelegerile dintre sindicaliștii Filarmonicii de Stat din Sibiu și managerul instituției au ajuns din nou în sala de ședințe a Consiliului Județean. Instrumentiștii au dorit să aducă din nou, la fel ca și la ședința din luna decembrie 2023, în atenția consilierilor, problemele cu care se confruntă. Întâlnirea s-a încheiat însă cu plecarea președintei Daniela Cîmpean din sală, dar și cu mult zgomot.

Artiștii sindicaliști din cadrul Filarmonicii de Stat din Sibiu protestează deja de câteva zile în fața Consiliului Județean. Joi după-amiază, aceștia au participat la ședința de consiliu cu gândul de a lua cuvântul, la final, în fața aleșilor județeni. Dar, conflictul dintre ei și managerul instituției de cultură, Cristian Lupeș, pare că nu poate fi stins, fiindcă, potrivit Danielei Cîmpean, Consiliul Județean nu are dreptul legal de a interveni, iar conflictul va trebui stins doar de cele două părți implicate.

CJ nu poate interveni în conflictul de la Filarmonică

Conflictul de la Filarmonica de Stat afectează imaginea instituției de cultură, dar și a Sibiului, a spus Daniela Cîmpean, la finalul ședinței de joi, arătând că CJ Sibiu nu are dreptul legal să intervină în scandal. Potrivit acesteia, un jurist de la consiliu a participat la negocierile dintre sindicaliști și conducere pentru a le oferi ajutor în interpretarea textului de lege, însă nici acesta nu a avut dreptul să medieze conflictul.

Sindicaliștii și conducerea filarmonicii au avut întâlniri inclusiv cu ITM, dar și cu un mediator autorizat pentru a putea încheia contractul colectiv de muncă. Cu toate acestea, nu s-a ajuns la un numitor comun, instrumentiștii luând decizia să intre în grevă, cerând totodată demisia managerului Lupeș.

„A fost desemnat un jurist din partea Consiliului Județean Sibiu, dar juristul nu poate să rezolve și să medieze acest conflict existent în acest moment la Filarmonică. Legislația este clară, imperativă și expresă. CJ Sibiu nu are dreptul să intervină în negocierea contractului colectiv de muncă pentru nicio instituție. Acel jurist a fost prezentat și a asistat doar la dezbaterile dintre cele două părți și negocierile dintre cele două părți ca și observator și a fost prezent acolo pentru a-și expune în mod obiectiv dacă îi este solicitată părerea lui, care nu are nicio influență asupra deciziilor. Negocierea este între două părți. Legislația este clară, care sunt condițiile în care se poate face această negociere. Angajatorul are obligația să inițieze negocierea contractului colectiv de muncă. Nu are obligația să îl încheie, în condițiile în care sindicatul își dorește. Tocmai de aceea legiuitorul nu prevede obligativitatea să se încheie într-un anumit termen. Sunt multe instituții care funcționează fără contract colectiv de muncă. Negocierea respectivă, conform actelor normative aplicabile, dacă nu se finalizează între cele două părți, angajator și sindicat, aceștia au posibilitatea să apeleze la serviciile ITM, care trimite angajați, dar nu din Sibiu, dintr-o altă localitate, pentru a-i ajuta să facă această conciliere. Deci sunt singurii care pot să facă această conciliere. S-a întâmplat acest lucru. Au fost trimiși angajați din Mediaș la această conciliere, însă nu s-a finalizat nici aceasta cu încheierea unui contract colectiv de muncă. Următorul pas ar fi medierea, care tot potrivit legislației, se face de către un mediator calificat, autorizat să facă asta. Nu poate fi mediator nici președintele Consiliului Județean Sibiu, nici consilierii, nici altcineva. Există instituția medierii, care se face de către persoane specializate în acest sens. La Comisia de Dialog Social, care a avut loc la Prefectură, Sindicatul Filarmonicii de Stat a refuzat să parcurgă și această etapă. Au precizat că nu vor mediere și că vor intra direct în grevă. Acuma, trebuie să știm foarte bine fiecare ce obligații și ce atribuții avem. Faptul că noi ne-am oferit să îi sprijinim, o persoană independentă să fie acolo și să le interpreteze textul de lege, este un lucru pe care l-am făcut de bună credință, pentru că chiar ne-am dorit ca acest conflict, care afectează imaginea Filarmonicii și a Sibiului, să fie finalizat. Dar o negociere se poate finaliza la momentul în care există dorință din partea tuturor părților implicate. Consiliul Județean Sibiu nu are absolut niciun drept legal să intervină în acest conflict”, a precizat Daniela Cîmpean, președinta CJ Sibiu.

Barac: „Să le ascultăm punctul de vedere”

Laura Barac, consilier PSD, a insistat ca sindicaliștii prezenți în sală să poată lua cuvântul. „Vedem în sală și persoane din cadrul sindicatului și filarmonicii. Poate ar fi util să ascultăm și punctul lor de vedere, pentru că este clar că în cadrul Filarmonicii există un conflict și trecând peste acel contract colectiv de muncă, negociat, semnat sau nu, prin verificarea portalului instanțelor de judecată, unde sunt informații publice, sunt foarte multe litigii pe dreptul muncii, inclusiv cercetări prealabile disciplinare, pierdute până la urmă de Filarmonică. Și se pune o altă întrebare. Ce se întâmplă cu acele cheltuieli de judecată, cine le suportă, dacă se constată că sancțiunea dispusă a fost una abuzivă sau acele daune morale care au ajuns să fie acordate salariaților. Până la urmă acestea vor fi suportate din banii contribuabililor și eu aș vrea, în baza atribuțiilor pe care consilierii județeni le au, să ascultăm și punctul lor de vedere să vedem cum se poate media și tranzacționa acest conflict”, a spus Laura Barac, consilier județean PSD.

Cîmpean a ieșit din sală: „Pe acest subiect nu o să mai discutăm”

Președinta CJ Sibiu, Daniela Cîmpean, a arătat că problemele de la filarmonică sunt cunoscute deja de toți consilierii, motiv pentru care nu este nevoie de alte discuții în cadrul ședințe de consiliu. A explicat, de altfel, și motivele pentru care există procese cu angajații și conducerea pe portalul instanțelor de judecată.

„Revenind la faptul că, din punct de vedere legal, lucrurile stau așa v-am spus, nu putem interveni în medierea acestui conflict, vreau să vă spun că majoritatea colegilor au înțeles situația de la Filarmonică. Colegii de la Filarmonică au mai fost prezenți în această sală și ne-au mai spus punctul dumnealor de vedere. O parte dintre noi am înțeles și știm cum stau lucrurile. O parte nu au înțeles. Din respect pentru cei care au înțeles, o să vă rog, în virtutea drepturilor pe care le aveți ca și consilieri județeni, să organizați o audiență, dumneavoastră și cei care sunteți interesați, să nu ne consumăm timpul toți cei care am înțeles. Vă punem la dispoziție această sală, puteți să stați să discutați, după care să veniți cu propuneri pe lege, constructive, și vom vedea dacă, dincolo de ce am identificat noi, găsiți și alte soluții. Până acum, ce am constatat noi, studiind legislația în vigoare, este că cu totul altele sunt instituțiile care se ocupă de analiza supărărilor din partea colegilor din sindicat. În ceea ce privește procesele, cunoaștem de unde sunt generate. Și la Consiliul Județean au fost procese privind drepturile salariale, pentru că legislația este atât de ușor de interpretat într-o direcție sau în alta, încât chiar și noi am avut la consiliu ca majorările salariale să fie obținute de colegii noștri pe calea unui proces astfel încât să nu fie nevoie ca în urma unui control ei să restituie banii și cei care sunteți consilieri mai vechi sau ați lucrat în Consiliul Județean poate vă aduceți aminte de un proces, cu niște drepturi pe care angajații CJ Sibiu le-au încasat, interpretând într-un anumit fel legislația aplicabilă, erau niște sume pentru îmbrăcăminte. (…) Eram consilier județean, domnul Bottesch era președinte. A venit Curtea de Conturi, a constat că banii aceia nu se cuveneau, și i-a obligat pe colegi să restituie acei bani. Având aceste experiențe, la momentul la care au mai fost pe majorări salariale, au mai fost situații în care să se pretindă plata unor sume suplimentare, și noi la CJ am ales soluția unei hotărâri judecătorești care asta are rolul, de a stabili într‐un mod care nu poate fi atacat de absolut nimeni, dacă au dreptul sau nu la acele majorări, și s-a ajuns ca hotărârea respectivă să fie pusă în aplicare.

O mare parte din procesele de la Filarmonică au în vedere obiecte de această natură, respectiv acordarea și egalizarea salariilor celor mai noi cu cei care au fost în instituție și au beneficiat de o hotărâre judecătorească (…) întâmplător am fost avocat când eram consilier județean. Am obținut drepturi salariale majorate pentru cei care erau angajați atunci. Ulterior, cei care au venit, au trebuit ca să își obțină acea salarizare în baza unor procese. Asta se întâmplă. O altă categorie de procese de la Filarmonică, la acest moment, are în vedere condițiile vătămătoare sau grele pe care colegii din filarmonică le consideră că le au la momentul la care fac repetiții sau concerte. În sensul că nivelul zgomotului poate să îi afecteze. Regulamentul Filarmonicii spunea că, și domnul manager a dat o decizie în acest fel, că se acordă aceste sporuri doar pentru orele în care colegii din filarmonică concertează împreună sau fac repetițiile. Nu și pentru momentul în care fac studiul individual acasă și nu pentru momentul concediului de odihnă, pentru că aceștia și-au dorit acest spor și în concediul de odihnă. Instanțele de judecată care știm, doamna avocat, eu am fost avocat, iar dumneavoastră sunteți, în materia drepturilor muncii, sunt foarte sensibile la a acorda dreptate angajaților, au considerat, în unele situații, că trebuiesc acordate și aceste drepturi. Deci și astfel de procese sunt pe portalul instanțelor. Vreau să vă anunț că în țară sunt filarmonici care nu iau deloc acest spor pentru condiții grele sau care iau doar pentru orele în care sunt în concert sau la repetiții”, a explicat Daniela Cîmpean.

Șefa CJ a spus că discuțiile pe acest subiect vor înceta, în contextul în care consiliul nu poate interveni pentru a înceta conflictul. „V-am spus toate lucrurile acestea pentru că am ținut să mă informez pentru că mă interesează ce se întâmplă în instituțiile din subordine și îmi place să îmi fac temele înainte să expun o poziție publică. Dar, în același timp, nu am intervenit pentru că avem manageri în fiecare instituție și fiecare trebuie să își organizeze activitatea așa cum legislația o impune și așa cum contractul de management pe care îl are îi cere. Eu și colegii mei, și din conducere și din consiliu, am alocat mult timp pentru a discuta atât cu sindicatul, cât și cu colegii din filarmonică care nu fac parte din sindicat, cu conducerea filarmonicii, tocmai pentru a avea o imagine clară și fidelă a ceea ce se întâmplă. Ne-am format un punct de vedere, l-a expus și noi, până când nu apar chestiuni relevante, care să poată să schimbe imaginea pe care o avem formată, și care să se desfășoare în cadrul legale, adică lucruri care țin de Consiliul Județean Sibiu vor fi discutate la Consiliul Județean Sibiu, lucruri care țin de alte instituții vor fi discutate la alte instituții, însă într-democrație e dreptul fiecăruia să protesteze, asta ne-am câștigat în urma Revoluției, și este dreptul fiecăruia să poarte și discuții chiar dacă știe în adâncul sufletului și are convingerea că acele discuții doar pot fi purtate pur și simplu, nu vor putea avea nicio finalitate pentru că nu avem atribuțiile legale să intervenim în anumite discuții. Așadar, pe acest subiect, în sala de Consiliu Județean, nu vor mai fi purtate discuții. Aveți libertatea, fiecare dintre dumneavoastră, de a discuta cu cine vreți, de a vă informa, de a vă lua toate datele necesare, de a veni, și chiar vă rugăm dacă considerați, dacă sunt soluții legale să le implementăm. Însă, acțiuni abuzive și solicitări nelegale nu o să aibă rezonanță și nu o să dau curs pentru că sunt o persoană care respectă legea și așa o să mă duc și mai departe, indiferent de supărări. Legea e lege pentru toți, câteodată ne convine, câteodată, nu. Trebuie să înțelegem că dreptul nostru se termină acolo unde începe dreptul altcuiva. Sindicatul are dreptul să protesteze, iar eu am nu numai dreptul, ci și obligația legală și morală ca deciziile pe care le iau, să le iau respectând legislația în vigoare. Pe acest subiect nu o să mai discutăm”, a încheiat Daniela Cîmpean.

Instrumentiștii aflați în sală au vrut să ia cuvântul, iar Daniela Cîmpean a părăsit sala, alături de alți consilieri. Ședința s-a încheiat cu țipete și zgomot.

