Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a transmis ordinul de proiectare pentru primele două loturi ale Autostrăzii A13 Sibiu-Făgăraș, respectiv tronsonul Boița (intersecție A1 Sibiu – Pitești) – Avrig, în lungime de 14 kilometri, și tronsonul Avrig – Arpașu de Jos, în lungime de 19,92 kilometri, notează portalul de știri Economedia.

Contractul pentru lotul 1 a fost semnat cu asocierea Makyol-Yapi Merkezi pentru 1,9 miliarde lei, termen de proiectare de 12 luni și 36 de luni pentru execuție. Imagini cu utilajele pentru forajele geotehnice care au ajuns în zona lacului de acumulare Racovița (pe Olt) au fost publicate de Ioan Adrian Gica pe forumul Asociației Pro Infrastructură.

Tronsonul Boița – Avrig include nodul rutier de la Boița și 18 lucrări de artă, poduri, pasaje viaducte. Dintre acestea, podul în arc peste râul Olt are o lungime de 203 metri, podul peste linia de tren și Drumul Comunal 60 are 566 metri, un alt pasaj peste CF și DJ 105 G are 727 metri, iar cel mai lung este viaductul de 911 metri de la Nodul Rutier Boița peste breteaua 3 și DN 7.

Tronsonul Avrig – Arpașu de Jos include nodul rutier de la Avrig și 15 lucrări de artă, poduri, pasaje viaducte. Dintre acestea, podul peste râul Olt are o lungime de 243 metri, podul peste linia de tren și Drumul Județean 104 are 414 metri, un alt pasaj peste CF și DJ 104 are 597 metri, iar cel mai lung este viaductul de 841 metri de la Nodul Rutier Avrig peste bretelele 1 și 2 și DN 1.

