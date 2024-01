Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, joi, la Realitatea Plus, că indemnizațiile persoanelor cu handicap vor fi mărite cu 20% în 2024.

„Categoric. După şedinţa de Guvern, am avut o discuţie cu ministra Muncii, pentru că am avut discuţiile cu Sanitas, apoi, normal, că avem şi asistenţa socială şi am vorbit şi despre indemnizaţiile persoanelor cu handicap, şi un sistem nou, o să fie şi o digitalizare, toate persoanele introduse”, a afirmat premierul Ciolacu.

Măsura va fi aplicată tuturor persoanelor cu handicap, indiferent de gradul de handicap.

Această mărire a indemnizațiilor este o veste bună pentru persoanele cu handicap, care vor beneficia de o creștere a veniturilor.

De asemenea, digitalizarea sistemului de acordare a indemnizațiilor va simplifica procedura de acordare și va reduce birocrația.

