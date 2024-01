O sibiancă susține că a fost dată în judecată pe nedrept de o agenție imobiliară din Sibiu după ce s-a creat o confuzie. Mai exact, Blitz a dat-o în judecată, susținând că ea a fost cea care a intermediat vânzarea garsonierei și nu o altă agenție așa cum susține fosta proprietară a imobilului, Camelia.

În 2022, Hermann Camelia avea o garsonieră pe strada Electricienilor, în cartierul Vasile Aaron pe care s-a decis să o vândă cu aproximativ 26.000 de euro, din motive financiare. Astfel, a apelat la aproximativ zece agenții imobiliare care să o ajute să găsească un cumpărător. Tânăra precizează că nu a semnat contrat de exclusivitate cu niciuna dintre agenții, însă chiar și așa a fost dată în judecată de agenția imobiliară Blitz, agenție care susține a intermediat tranzacția. Pe de altă parte, sibiancă spune că ea nu a bătut palma cu Blitz în ceea ce privește vânzare imobilului.

„Am avut o garsonieră în Vasile Aaron și am promovat-o prin intermediul a zece agenții imobiliare, printre care și Blitz. În acel bloc mai aveau alte trei garsoniere de vânzare, iar garsonierele fiind restructurate arătau toate la fel. Noi am bătut palma cu cumpărătorul și cu o altă agenție prin care am și făcut un contract legal de înțelegere. Nu am avut exclusivitate cu niciuna dintre agenții pentru că altfel nu ne-am fi permis să promovăm prin alte agenții. Nici măcar cu Blitz nu am avut contract de exclusivitate, nici noi, vânzătorul, și nici cumpărătorul” a spus Camelia Hermann, fosta proprietară a garsonierei.

„Fizic nu ne-am întâlnit niciodată”

Împreună cu cumpărătorul, Camelia a decis să semneze precontractul cu o altă agenție, cu un comision mai mic. „Cumpărătorul a considerat să apeleze la o agenție care să ceară comision mai mic. Într-adevăr, cumpărătorul a sunat și la Blitz și li s-a arătat spre vizionare un alt apartament în acel imobil și li s-a zis că ei ar mai avea și la parter un imobil identic (n.r. garsoniera în cauză) în lista lor și dacă sunt interesați. Eu nu am fost de față cu cumpărătorul sau cu un agent imobiliar de la Blitz în garsonieră”, a spus sibianca.

Aceasta spune că este vorba despre o neînțelegere, o coincidență prin care atât ea, cât și cumpărătorul garsonierei erau clienți ai agenției Blitz. Niciunul dintre ei nu ar fi semnat un precontract prin intermediul agenției Blitz. Mai mult, Camelia susține că a fost emisă o „factură fictivă” cumpărătorilor.

„Coincidența aici a fost simplă. Noi ca vânzători am apelat și la Blitz pe lângă alte agenții și, de partea cealaltă, cumpărătorul a apelat la ei. Au emis o factură fictivă cumpărătorilor. Repet, fizic nu ne-am întâlnit niciodată, nici cu agentul și nici cu cumpărătorul în formula de trei. Cumpărătorii au plătit factura aceasta emisă și de Blitz pentru că au fost amenințați cu judecata. Eu am decis să nu cedez și am vrut să îmi spun punctul de vedere”, a spus femeia.

„Am fost trași la răspundere de agenția asta care ne-a terorizat în ultimii doi ani lună de lună, deoarece ei au emis facturi pe o tranzacție pe care nu ei au intermediat-o. Eu am promovat imobilul prin zece agenții, însă ei s-au trezit mai „cu moț” să mă dea în judecată pentru că ei au considerat că ei au făcut tranzacția de vânzare cumpărare prin simplul fapt că a existat coincidența în baza lor de date ca noi să fim clienții lor și cumpărătorii, la fel”, a mai spus fosta proprietară a imobilului.

Reacția Blitz: „Instanța urmează să analizeze speța”

Reprezentanții agenției imobiliare susțin că fosta proprietară a garsonierei din cartierul Vasile Aaron trebuie să achite comisionul asumat prin semnarea contractului de intermediere. „Cu privire la speța de față, pe rolul instanței se află un dosar care are ca obiect obligarea doamnei Hermann la plata comisionului agenției asumat prin semnarea contractului de intermediere, ca urmare a faptului ca a refuzat să-l achite după ce Blitz și-a îndeplinit obligațiile asumate față de aceasta. Cauză nu este soluționată încă, urmând ca instanța să analizeze speța și să pronunțe o soluție”, susține avocatul agenției imobiliare Blitz.

În prezent, la Tribunalul Sibiu se află un proces pe rol între sibianca Camelia Hermann și agenția imobiliară Blitz.

