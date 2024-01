Sibianul Nicu Ştefănuţă a anunţat vineri, într-o conferinţă de presă, că va candida pentru un nou mandat de europarlamentar, dar de această dată “ca independent, dar nu singur”.

“Vreau să îmi anunţ candidatura la Parlamentul European ca independent, dar nu singur. Independent, dar nu singur înseamnă că am încercat şi continui să construiesc o mişcare verde progresistă, cu politici moderne europene, aşa cum sunt eu. Am alături de mine două mici partide, se numesc ACUM şi SENS, care sunt în această coaliţie. Am organizaţii din societatea civilă, organizaţii studenţeşti,, lucrez cu tineri, deci nu sunt singur şi sunt bucuros că am şi familia verde europeană, care susţine acest proiect de dezvoltare în România. Credem cu toţii că România are nevoie de un partid şi de o mişcare cu adevărat, dar cu adevărat. Nu doar în nume, nu doar o faţetă”, a declarat Nicu Ştefănuţă.

Ştefănuţă a mai precizat că urmează să strângă 100.000 de semnături în luna martie, pentru a putea candida.

“România este țara cu cele mai mari opreliști în privința participării politice din Europa. Eu nu v-am zis, dar eu trebuie să strâng o sută de mii de semnături fizice cu pixul, ca să candidez independent. Multe partide le au în dulap și pun copii să le copieze, dar eu nu am așa ceva”, a spus Nicu Ştefănuţă.

Potrivit acestuia, 30 % dintre români ar vota un candidat independent pentru Parlamentul European, potrivit unui sondaj de opinie care ar fi fost realizat în noiembrie 2023, dar despre care Nicu Ştefănuţă nu a putut da detalii.

La o prezenţă de 40 % din numărul total de alegători, la alegerile europarlamentare, Nicu Ştefănuţă ar avea nevoie de peste 300.000 de voturi, ca să rămână europarlamentar, potrivit calculelor făcute de acesta.

Reamintim că Nicu Ştefănuţă a obţinut actualul mandat de europarlamentar pe listele USR, partid din care a demisionat.

În prezent, Nicu Ştefănuţă este preocupat de calitatea aerului din România şi în acest sens a spus că urmează să fie dată o directivă europeană, pentru ca primăriile de la noi din ţară să cumpere aparate omologate la nivel european de măsurare a calităţii aerului, iar acolo unde este poluare şi cetăţenii se îmbolnăvesc din cauza ei, oamenii să poată primi despăguburi, după ce dau în judecată şi câştigă procesele cu administraţiile publice. Ştefănuţă susţine că în municipiul Sibiu ar fi aer poluat ca în oraşele din China, mai ales dimineaţa, când sunt foarte multe maşini în trafic.

