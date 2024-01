FC Hermannstadt este în insolvență, iar ieșirea din această situație se poate produce cel târziu anul viitor, pentru ca ulterior echipa să poată ataca un loc de cupă europeană.

Prezent la Ora de Sport, directorul sportiv de la FC Hermannstadt, Radu Neguț a anunțat că obiectivul echipei rămâne intrarea în play-off, dar a ținut să sublinieze decalajul financiar față de forțele campionatului. Prioritatea clubului sibian rămâne stabilitatea financiară și ieșirea din insolvență.

”Este un plan de reorganizare, în mod normal s ar încheia în 2025 și ar mai putea fi prelungit cu un an în caz de nevoie. Clubul este ok și din punct de vedere al insolvenței, al planului de reorganizare. Este respectat planul, va fi respectat în continuare. În mod normal, la anul ar trebui să ieșim din insolvență. Principalul impediment e că nu putem juca în cupele europene pe perioada insolvenței.”

”Banii joacă un rol foarte important”

Neguț spune că după evoluțiile bune din sezonul trecut, pretențiile suporterilor au crescut. ”În mare, până acum avem sezon bun. Datorită faptului că anul trecut noi ca și echipă nou promovată, am avut un sezon foarte bun. Este inerent ca pretențiile tuturor să crească sezonul acesta. Eu cred că repetăm sezonul foarte bun. Acum că vom reuși să fim în primele 6 sau nu vom vedea, asta ne dorim cu toții. În primul rând, ne luptăm cu echipe cu tradiție mult mai mare, cu bugete mai mari. Bineînțeles că nu joacă banii pe teren, dar ei joacă un rol extrem de important. Ori, clubul nostru se stabilizează din toate punctele de vedere, nu doar sportiv. Anumiți pași făcuți nechibzuit în acest moment ar dăuna și ne-ar putea aduce în aceeași situație peste câțiva ani. Pentru că au fost de-a lungul timpului atâtea echipe în România care au pompat bani, sau poate de multe ori au pompat doar pe hârtie, au obținut niște performanțe sportive, iar după aia brusc au dispărut pentru că nu exista sustenabilitatea financiară pentru nivelul la care ajunseseră. La noi, cred că în momentul ăsta se fac pașii corecți și cu cap. Și noi ne-am dori să putem să cumpărăm jucători cu 1 milion de euro, cum face Rapid, sau știu eu, să ne alegem efectiv jucătorii, îl vrem pe ăla, sunăm la echipa cutare și îl luăm. Și noi ne am dori lucrul acesta, dar nu știu dacă ar fi un lucru inteligent făcut de către noi în acest moment” a spus Radu Neguț la Ora de Sport.

”Doar 4,5 echipe au vândut mai bine decât noi”

În plus, clubul sibian a reușit vânzări importante și a completat bugetul după transferurile lui Letica, Opruț sau Alhassan. ”Încercăm să ne descurcăm așa cum am făcut-o și până acum, cu transferuri fără bani, cu salariile pe care le putem noi oferi. Uite că s-a putut crea o echipă bună și în acest fel, am reușit să vindem jucători. Am vândut jucători în acest an, cred că doar 4,5 echipe din România au vândut mai bine decât noi și sunt echipe care au în spate performanțe sau participări în cupele europene. Noi, FC Hermannstadt, care încă suntem un club mic, pot să spun, ne dorim să devenim un club mare, dar o vom face cu siguranță dacă vom face pașii normali” a mai declarat Neguț.