Pentru a mai spera la play-off, FC Hermannstadt trebuie să câștige duminică, de la ora 14.00, pe Stadionul Municipal jocul cu FC Botoșani, din etapa a 23-a a Superligii.

FC Hermannstadt nu a mai câștigat în ultimele trei etape și a pierdut teren în lupta pentru play-off. Sibiul a coborât pe locul 9 în Superliga, la patru puncte de locul 6. Astfel, echipa lui Măldărășanu are mare nevoie de un succes duminică, în disputa de pe teren propriu cu ultima clasată, Botoșani.

”Trebuia să fim perfecți ca să ținem ritmul cu primele șase locuri”

Tehnicianul spune că încă nu e nimic pierdut în lupta pentru play-off, în care sibienii trebuie să recupereze patru puncte în cele opt etape rămase din sezonul regular.

”Botoșani a avut o serie negativă, nu putea merge la nesfârșit, vine după două rezultate pozitive. Etapa trecută cu CFR au avut o atitudine extraordinară, nu i-a lăsat să joace, probabil așa se va întâmpla și cu noi, va trebui să ne mișcăm mai mult decât am făcut-o în prima repriză cu U Cluj. Trebuie să facem totul ca să câștigăm acest meci, vedem ce se întâmplă sus la locurile de play-off, și-au revenit echipele care au jucat în cupele europene, Farul și Sepsi, au început ezitant dar și-au revenit ușor, ușor. Trebuia ca noi să fim perfecți ca să ținem ritmul cu primele șase locuri, dar nimic nu e pierdut, trebuie să ne batem până la ultima etapă de sezon regular. Orice punct este binevenit, indiferent că vom fi sau nu în play-off, este clar că după înjumătățirea punctelor distanța va fi mică și în play-off și în play-out, cu atât mai importante sunt punctele de duminică. Ne dorim să câștigăm, dar trebuie să avem o atitudine mult mai bună, cu agresivitate mai mare, ceea ce cred că ne-a lipsit etapa trecută” a concluzionat Măldărășanu pentru pagina oficială a clubului.

”Ar fi senzațional să fim în play-off”

Măldărășanu subliniază că o intrare în play-off ar fi o performanță importantă. ”Suporterii trebuie să fie alături de noi, avem și noi momentele noastre mai puțin bune, am pierdut puncte și când am jucat bine, etapa trecută puteam obține mai mult dar nu am reușit. Clubul trebuie să crească ușor, ușor, ar fi o performanță o eventuală calificare în play-off, ar fi senzațional. Avem echipă bună, cred în acești băieți, indiferent cine intră pe teren știe ce are de făcut. La Cluj ne-a lipsit agresivitatea și nu am arătat ca o echipă care vrea în play-off” a mai spus Măldărășanu.

De la Sibiu singurul absent cert este Dragoș Iancu, nerecuperat după operația de la tendon. Opruț, Rus și N`Goma au drept de joc după ce FIFA a ridicat interdicția la transferuri. Francezul ar putea debuta duminică la Sibiu chiar împotriva fostei sale echipe.

Echipă probabilă: Căbuz – Butean, Găman, Stoica (Bejan), Opruț – Murgia, Sota – Balaure, G. Iancu, Jipa – Paraschiv.

