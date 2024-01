Forța Dreptei Sibiu și-a desemnat sâmbătă, principalii candidați pentru alegerile locale de la Sibiu: Ciprian Faraon pentru funcția de primar al municipiului Sibiu și Constantin Șovăială pentru președinția Consiliului Județean.

Cei doi candidați au fost aleși democratic, cu unanimitate de vot, de cei 235 de delegați, în cadrul Conferinței Județene de Alegeri de la Sibiu, la care au fost prezenți printre alții și liderul partidului, fostul premier Ludovic Orban, și candidatul Forța Dreptei la europarlamentare, fostul ministru al Muncii, Violeta Alexandru.

Liderul Organizației Municipale Forța Dreptei Sibiu, antreprenorul Ciprian Faraon, este candidatul pentru funcția de primar al municipiului Sibiu. Ciprian Faraon a condus timp de 4 ani Aeroportul Internațional din Sibiu din calitatea de administrator(membru în consiliu de administrație), are o experiență managerială și de administrare de 24 ani în mediul privat din București si Sibiu, inclusiv în subsidiarele unor companii multinaționale. A fost membru fondator al Patronatului Județean al Întreprinderilor mici si Mijlocii din Sibiu, având calitatea de Președinte Executiv si conduce Centrul de Informare și Asistență in Afaceri – INFOBiz. Este membru in Consiliul Consultativ al Universității Lucian Blaga din Sibiu, deține un titlu academic postuniversitar MBA.

„Le mulţumesc colegilor mei din birourile de conducere municipal şi judeţean atât pentru validarea statutară ca preşedinte de organizaţie municipală, cât şi pentru desemnarea mea ca şi candidat pentru poziţia de primar al municipiului Sibiu”, a spus Ciprian Faraon.

Candidatul Forța Dreptei pentru Primăria Municipiului Sibiu a declarat că va face reforme în beneficiul sibienilor și își va folosi toată experiența de succes din mediul privat pentru o mai bună administrare a Sibiului și o creștere a nivelului de trai pentru comunitatea sibiană.

Președintele Organizației Județene Forța Dreptei Sibiu, deputatul Constantin Șovăială, va candida pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Sibiu. Constantin Șovăială are o experiență de șapte ani în conducerea Consiliuliui Județean Sibiu, fiind fost vicepreședinte al acestei instituții și a ocupat timp de câteva luni și funcția de vicepreședinte cu atribuții de președinte în perioada martie – iunie 2016.

„Dragi prieteni, când cineva aude de o persoană că vrea să candideze într-o funcție în statul român, își pune două întrebări: cine l-o desemnat și doi, ce îl recomandă pe omul ăsta? Vizavi de aceste două întrebări, vreau să vă dau și eu răspunsul. Pe mine m-a propus Consiliul Politic Județean într-un cvorum statutar la nivelul județului, care a avut loc zilele trecute și în urma căruia a rezultat acest proiect de hotărâre căruia i-a dat citire președintele partidului nostru. Deci, sunt desemnat statutar, fiind o organizație politică, de către Consiliul Politic Județean. Vizavi de această instituție a Consiliului Județean, foarte mulți, dacă nu majoritatea știți că mi-am desfășurat activitatea în această instituție, am fost vicepreședinte al Consiliului Județean șapte ani, două mandate”, a declarat Constantin Șovăială în cadrul conferinței de presă

Liderul Forța Dreptei, Ludovic Orban, i-a felicitat pe cei doi candidați și a declarat la Sibiu că este sigur că Alianța Dreapta Unită formată din Forța Dreptei, USR și PMP va produce o supriză la alegerile din acest an.

„Normal, sibienii ar trebui să nu mai voteze nici cu PSD, nici cu PNL (…).Forța Dreptei este un partid serios și un partid serios își desemnează candidați pentru toate funcțiile din administrația locală”, a precizat Ludovic Orban.

Cei doi lideri ai Forța Dreptei Sibiu au participat duminică la evenimentul ”Construim România Modernă” organizat de Alianța Dreapta Unită(Forța Dreptei + USR + PMP), la București, cu scopul prezentării programului electoral pentru alegerile europarlamentare.

Ai aflat că