Prezent la Ora de Sport, directorul sportiv al clubului FC Hermannstadt, Radu Neguț a detaliat relația profesională cu antrenorul Marius Măldărășanu și președintele Dani Coman.

După fiecare meci sibienilor, Radu Neguț, Dani Coman și Marius Măldărășanu discută imediat aspecte referitoare la respectivul joc. Neguț spune că prioritar este ca relația profesională cu antrenorul să fie una bună.

”Încă de când am început să lucrăm împreună toți trei, adică eu, Dani Coman și Marius Măldărășanu, după fiecare meci stăm de vorbă imediat. Cum jucăm la stadion, imediat după meci, Măldă merge la vestiar, discută câteva momente cu jucătorii după meci, iar apoi noi stăm de vorbă câteva minute, toți trei. Normal că discutăm și apoi. Eu cel puțin stau lângă echipă și mă văd în fiecare zi cu Măldă, discutăm mereu, e o relație bună, profesională, întotdeauna ne-am făcut treaba, fiecare. Eu nu știu cum înțeleg oamenii relațiile astea, că nu înseamnă că dacă nu-ți bei cafeaua cu un om în fiecare zi, nu ești prieten sau că nu ai relație bună la noi. La noi contează în primul rând ca relația profesională să fie una foarte bună” a explicat Radu Neguț la Ora de Sport.

”Am avut discuții în contradictoriu, dar e ceva normal”

Radu Neguț spune că discuțiile în contradictoriu sunt de multe ori utile și duc la progres, iar a doua zi comunicarea rămâne neschimbată. ”Inclusiv eu cu Mădă, de-a lungul timpului am avut discuții în contradictoriu, dar cred că de multe ori și discuțiile în contradictoriu sunt bune. Dar, nu înseamnă că dacă avem discuții în contradictoriu, nu ne înțelegem. Pentru că există o vorbă, îmi place mult și îmi place să mă ghidez după ea. Se spune că secretul unei relații de succes, indiferent că e vorba de relație personală sau profesională ar fi ca cearta de azi să nu oprească comunicarea de mâine. Ori pot să spun că la noi acest lucru așa a fost. Adică chiar ceartă e mult spus, dar dacă am avut o discuție în contradictoriu azi, asta nu ar însemna că mâine nu ne am făcut treaba și nu am mers mai departe. Și asta este normal și de multe ori discuțiile în contradictoriu duc la un rezultat bun pe termen lung” a mai spus Radu Neguț.