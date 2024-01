Mai mulți elevi de la Colegiul National “Gheorghe Lazăr” Sibiu au făcut o cercetare de amploare în domeniul mecanicii cuantice. Aceștia au prezentat rezultatele proiectului în cadrul unei conferințe susținute luni, de la ora 14.30.

Zece elevi au lucrat la un studiu amănunțit despre mecanica cuantică. Elevii au învățat să lucreze în programe complexe, folosite și de marii cercetători. Aceștia au făcut și demonstrații prin desenarea moleculelor și prin explicare mai multor limbaje de programare.

„Pe cei din industria farmaceutică îi interesează acest subiect. Pot face o moleculă, două și văd în ADF ce chiralitate e”. Cei din industria farmaceutică nu au una, două. Au zeci de mii. Până faci o sută de mii de molecule să vezi dacă e bun medicamentul, trece boala de la sine. Așadar, am apelat la tehnologie. În ideea aceasta am gândit un program în C++ care face asta mult mai repede decât face un om. Putem observa dacă unghiul este ascuțit are chiralitate „R”, iar dacă este obtuz avem chiralitate „S” și pe baza acestora programul citește automat oricâte molecule vreau eu să îi dau și în câteva secunde aflăm chiralitate. Programul are 70 de linii de cod și a durat cam cinci zile tot programul”, a spus unul dintre elevi.

La conferința cu tema „Dincolo de formule – multidisciplinaritate în Științe” au participat și profesori de Fizică, Matematică, Chimie și Biologie, dar și Președintele APF. „Ne bucurăm că sunteți împreună cu noi, colegi mai mici și colegi mai mari. Această conferință beneficiază de susținerea a domnului fizician doctorului Nicu Paul și a echipei dânsului. Este o conferință puțin mai altfel decât cealaltă”, a spus în introducerea conferinței Gheorghe Pupeză, Președintele APF.

Proiectul a constat într-o muncă de echipă realizată din elevii recrutați din tabăra de fizică de la Cisnădioara, pasionați de științele fixe. „Este vorba despre o conferință despre multidisciplinaritate iar copiii au prezentat o tehnică de fizică care se aplică la ajuta un pas în dezvoltarea medicamentelor. Copiii au prezentat un rezultat științific real, cu aplicabilitate maximă. Este un prim rezultat, noi lucrăm în continuare, dar am considerat că este important de prezentat”, a spus cercetătorul și fizicianul Nicu Paul.

