Prezent la Ora de Sport, directorul sportiv al FC Hermannstadt, Radu Neguț a discutat despre Academia de copii și juniori a clubului, care se dezvoltă constant în ultima perioadă.

La nivel de copii și juniori, FC Hermannstadt colaborează cu Școala de Fotbal Alma la masculin și cu Academia Măgura la feminin. Academia de copii și juniori FC Hermannstadt este condusă de Dorin Zotincă și se dezvoltă constant în timp, însă mai este mult de muncă.

Baza de la Obor este aproape gata și așteaptă inaugurarea, iar terenurile de acolo vor fi folosite de juniorii de la Academia FC Hermannstadt. ”La Academie sunt foști jucători ai Sibiului, sunt oameni pe care ne-am dorit să îi avem aici. Academia este condusă de Dorin Zotincă, care este un om de-al nostru, un om foarte capabil și foarte implicat. Adi Văsâi, după cum știți, a fost antrenorul loturilor naționale atâția ani, nu cred că mai are nevoie de vreo prezentare. Îi avem pe Marian Mărgărit, pe nea Jean Gavrilă, pe Adi Demian, avem oameni care au făcut ceva pentru fotbalul sibian. Sunt multe lucruri care țin și de infrastructură. Ne bucurăm că Primăria a finalizat lucrările și la baza de la Obor, care încă nu a fost inaugurată, dar probabil va fi în scurt timp. Va fi încă un teren de dimensiuni normale pentru pentru fotbal, plus alte terenuri multifuncționale pe care le-au făcut. Este un un sector în care este de muncă și la fel. Noi avem 10 grupe de juniori în cadrul clubului, mă refer la băieți și 3 echipe de fete, una de senioare și două de junioare. Echipele de fete sunt în colaborare cu clubul Măgura de la Cisnădie, dar la fel, este o colaborare bună, care funcționează și în timp, vom îmbunătăți toate aceste lucruri” a anunțat oficialul clubului sibian.

Radu Neguț își dorește în cât mai scurt timp ca la prima echipă să ajungă juniori crescuți la Academie. Până atunci, clubul pune accentul pe tineri și după transferul lui Ciubotaru, îl poate lua la vară și pe Mihart de la Focșani.

”Cu toții ne-am dori să avem soluții de jucători formați la Sibiu. Eu din suflet mi-aș dori să avem așa ceva. Și eu sunt sibian și eu am crescut la Sibiu și îmi doresc ca în viitorul apropiat să fie cât mai mulți copii. Am avut în cantonament un jucător din academia noastră, pe Ianis Gândilă, am mai avut încă un jucător care s-a antrenat o perioadă, pe Cismaș, îl avem pe portarul Denis Berța, care se antrenează cu echipa mare. Avem copii de 2004, îl avem pe Ciubotaru, care e 2004, l-am avut pe Mihart cu noi în cantonament, un copil de la Focșani pe care este posibil să îl transferăm, dar el mai are contract până la vară acolo. Chiar și în acest moment avem un jucător în probe, născut tot în 2004, adică ne îndreptăm atenția către jucători tineri și cu cât avem mai mulți este cu atât mai bine pentru club” a mai declarat Radu Neguț.

Cu un studio modern și o echipă de profesioniști, Ora de Sport aduce în prim-plan interviuri exclusive și informații de ultimă oră din lumea sportului. În ultima ediție a Orei de Sport, redactorul-șef Dragoș Popescu l-a avut ca invitat pe directorul sportiv al clubului FC Hermannstadt, Radu Neguț.