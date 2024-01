După protestul de amploare de luni al angajaţilor Romgaz în faţa societăţii din Mediaş, sindicaliștii vor merge miercuri la Ministerul Energiei, pentru a discuta problemele salariale.

Liderul Sindicatului Romgaz, Ioan Stoicovici, susține că va merge miercuri la Ministerul Energiei pentru a cere o modificare a Legii Bugetului. Totodată, pentru moment protestele au fost suspendate.

„Trebuie să mergem la Ministerul Energiei pentru a face un memorandum de modificare a Legii bugetului pentru anul 2024. Mâine avem întâlnirea la Ministerul Energiei. Deocamdată am oprit protestele pentru a lămuri problema. Legea Bugetului pentru anul 2024 este nefavorabilă deoarece bugetul nu acoperă inflația, astfel încât să fie menținută puterea de cumpărare. Dacă astăzi cumpăr o pâine, ar trebui să o pot cumpăra și mâine. Romgazul nu este consumator din bugetul statului ci dimpotrivă dă miliarde de lei bugetului Statului. Romgazul are profit în fiecare an. În anii trecuți nu a ieșit așa prost legea. Acum trebuie să scoată o Ordonanță”, a spus liderul Sindicatului Romgaz, Ioan Stoicovici.

În schimb, ROMGAZ a susținut că protestul a perturbat activitatea societății și acuzațiile lansate de sindicaliști sunt nefondate.

Reamintim că reprezentanții Romgaz s-au întâlnit luni la sediul central al societății din Mediaș cu cei care fac parte din Sindicatul Liber ROMGAZ Mediaș, în cadrul unui dialog deschis, în scopul clarificării unor aspecte care au stat la baza inițierii unei manifestații publice. Peste 500 de persoane au participat la protestul avut loc în fața sediului Romgaz din Municipiul Mediaș.

