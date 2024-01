Primăria Sibiu a inițiat în această săptămână procedura de achiziție a încă 110 afișaje digitale de informare a călătorilor în stațiile Tursib, în cadrul a două proiecte cu finanțare europeană nerambursabilă, prin PNRR: „Sisteme integrate de informare a calatorilor în stațiile de transport public din municipiul Sibiu’’ și „Sisteme inteligente de transport la nivelul municipiului Sibiu”.

„În paralel cu înnoirea flotei de autobuze a societății de transport public Tursib, am pus accent în proiectele implementate și pe îmbunătățirea informării călătorilor și a sistemului de plată. Astfel, am pus la dispoziția lor aplicația Sibiu Bus. De asemenea, am instalat 36 de afișaje digitale în tot atâtea stații de autobuz, care oferă informații în timp real despre timpul de sosire al autobuzului sau modificările în orar. Prin acest nou proiect, finanțat în cadrul PNRR, vom dota încă 110 stații de autobuz cu astfel de dispozitive.” a declarat Astrid Fodor, primarul municipiului Sibiu.

Achiziția cu o valoare estimată de 6,13 milioane de lei, presupune livrarea, instalarea și punerea în funcțiune a 110 afișaje, integrate cu sistemul digital deja implementat pentru managementul flotei, astfel încât afișajele să preia în mod automat informațiile transmise de toate mijloacele de transport, prin intermediul GPS-urilor instalate la bord.

Panourile digitale vor afișa/difuza următoarele tipuri de informații:

linia, destinația și timpul până la sosirea următorului vehicul în stația respectivă;

informații utile legate de orar, traseu etc, mesaje importante, alerte, anunțuri etc, transmise din dispecerat;

mesaje audio definite și transmise din dispecerat vor anunța sosirea vehiculelor în stație, corelat cu informațiile afișate.

Afișajele digitale se vor livra cu o componentă software de management centralizat ce va asigura redarea în maxim 10 secunde a mesajelor transmise de la un microfon, sau a unor mesaje predefinite, sub forma de fișiere audio. Se va putea regla volumul sunetului, frecvența și intervalele de derulare a mesajelor. Acestea vor fi rezistente la temperaturi extreme, de la -35 grade C și până la +70 grade C, iar pentru protecția acestor echipamente, carcasa va fi rezistentă la acte de vandalism.

Afișajele vor fi dotate cu camere video tip “fisheye” performante, cu rezoluție înaltă, un unghi de vizibilitate pe orizontală de 185 de grade și o capacitate de stocare a imaginilor de minim 256 GB.

Deschiderea ofertelor a fost programată pentru data de 7 martie 2024. Ofertantul cu care se va semna contractul în urma procedurii va trebui să le livreze și să le pună în funcțiune în 120 de zile calendaristice.

