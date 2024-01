Prezent în studioul Ora de Sport, directorul sportiv al FC Hermannstadt, Radu Neguț a subliniat importanța unei relații foarte bune cu autoritățile locale.

Clubul FC Hermannstadt este susținut financiar de Primăria Sibiu, dar și prin desfășurarea activității pe noul Stadion Municipal, unul dintre cele mai moderne din țară. Pentru anul trecut, Asociația de Fotbal Club Hermannstadt a primit prin agenda sportivă 5.438.112,22 pentru pregătirea şi participarea echipei de seniori în competiţiile organizate de Federaţia Hermannstadt Română de Fotbal şi Liga Profesionistă de Fotbal. Pentru pregătirea echipelor de juniori AFC Hermannstadt în competiţiile organizate de Federaţia Română de Fotbal şi Asociaţia Judeţeana de Fotbal s-au alocat încă 1.052.073,00 lei.

Radu Neguț face un apel la fanii echipei FC Hermannstadt să aibă răbdare în privința rezultatelor echipei. ”Eu am jucat la echipele Sibiului. Cel mai mult am jucat la Inter și la Voința, la FC Sibiu am jucat foarte puțin. Contează și cred că ăsta este lucrul pe care ar trebui să marșăm mult mai mult și chiar îi rog pe fanii noștri sau pe susținătorii clubului să fie înțelegători și răbdători și să aprecieze faptul că începem efectiv să ne creăm o identitate. Și cu fiecare an petrecut în plus, mai ales în liga întâi, clubul acesta arată stabilitate, își creează o imagine, își creează o identitate, iar continuitatea aceasta ar trebui apreciată cu adevărat” a mai declarat Neguț.

Cu un studio modern și o echipă de profesioniști, Ora de Sport aduce în prim-plan interviuri exclusive și informații de ultimă oră din lumea sportului. În ultima ediție a Orei de Sport, redactorul-șef Dragoș Popescu l-a avut ca invitat pe directorul sportiv al clubului FC Hermannstadt, Radu Neguț.