Primăria Sibiu a obținut în 2023 o finanțare europeană nerambursabilă în valoare de 46,33 milioane de lei, adică peste 9 milioane de euro, pentru dotarea unităților de învățământ din municipiul Sibiu și, în acest scop, a inițiat mai multe proceduri de achiziție, pe loturi.

“Dotarea cu mobilier, echipamente IT, aparaturi pentru învățământul tehnic și echipamente pentru sport este la fel de importantă precum calitatea spațiilor din clădirile unităților de învățământ. În fiecare an, din bugetul local, am alocat sume și pentru achiziția dotărilor, de la echipamente de bucătărie și spălătorie pentru creșe și grădinițe și până la mobilier, echipamente IT și alte materiale didactice, dar prin acest proiect amplu vom reuși să dotăm corespunzător toate unitățile de învățământ, în funcție de cererile primite din partea acestora. Astfel, până la finalul acestui an elevii și profesorii vor avea la dispoziție instrumentele potrivite pentru o educație cu o calitate mai bună.” a declarat Astrid Fodor, primarul municipiului Sibiu.

Cu fondurile din acest proiect se vor achiziționa:

Echipamente IT (table inteligente, computere, laptop-uri, scannere portabile, camere pentru videoconferință, sisteme audio, routere pentru WiFi ) pentru: 871 de săli de clasă, 17 laboratoare de informatică în școli și licee, 8 laboratoare de informatică în grădinițe, 5 laboratoare de informatică în unități de învățământ tehnic și profesional, 18 laboratoare de fizică, chimie și biologie, precum și atelierele de practică a 6 unități de învățământ profesional și tehnic

Mobilier și materiale didactice pentru: 606 săli de clasă din grădinițe, școli și licee, 27 de săli de sport, incluzând panouri de baschet, porți de mini handbal, instalații pentru volei, mese de sărituri, minitrambuline, saltele și bări, mingi, jaloane, gărdulețe pentru sărituri, precum și alte materiale necesare practicării sportului și mișcării, 27 de cabinete de asistență psihopedagogică, 18 ateliere de practică din cadrul a 7 unități de învățământ profesional și tehnic, acestea urmând să fie echipate cu noi tehnologii, inclusiv echipamente tehnice de specialitate, 10 laboratoare de fizică, 7 laboratoare de biologie și 1 laborator de chimie în școli și licee, incluzând echipamente și instrumente pentru lucrări practice și 10 cabinete de matematică, geografie, muzică și comunicare.

Până în prezent s-au achiziționat și livrat dotări în valoare de 621.842 lei, reprezentând echipamente tehnologice și digitale pentru atelierele de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic. Acestea au fost deja instalate în atelierele Liceului Tehnologic H. Coandă, Colegiului Tehnic Energetic și Liceului Tehnologic Independența.

Alte echipamente pentru atelierele unităților de învățământ cu specific tehnic, în valoare de 391.542 lei, sunt contractate și urmează să fie livrate până la finalul lunii martie.

În această săptămână a fost inițiată o nouă achiziție de mobilier, materiale didactice și echipamente sportive în valoare de 18,16 milioane de lei care, după semnarea contractelor și livrare, vor ajunge la 23 de grădinițe și la 27 de unități de învățământ primar, gimnazial și liceal. Durata contractului va fi de 4 luni de la data semnării de către ambele părți, iar termenul de livrare a bunurilor va fi de 60 de zile de la data comenzii.

