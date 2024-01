O sibiancă a semnalat la finalul ședinței Consiliului Local de miercuri că pe două străzi din oraș există mari probleme la canalizare. „Refulează și miroase”, a spus aceasta. Directorul tehnic al Apă Canal, prezent și el în sală, i-a sfătuit pe sibieni să își monteze sisteme de pompare pentru a nu întâmpina probleme atunci când plouă puternic.

Sibianca a semnalat că pe străzile Islazului și Aciliu refulează canalizarea. Problema persistă de ani de zile, vecinii fiind îngroziți din cauza mizeriei și mirosului. Chiar și în perioada sărbătorilor de iarnă au avut probleme. „Canalizarea străzilor Islazului și Aciliu mereu refulează. Din 2006 se fac intervenții la primărie, nu știu dacă se vede. Canal refulat la o vecină, iese mizeria. Sunt imobile legate, tranșate direct pe pluvial și nu este corect. Miroase. Mergem, facem intervenții la Apă Canal, nu ne primește, trimite vidanja, curăță, iar după 2 zile e la loc”, a sesizat Avram Maria Ana la finalul ședinței de Consiliu Local.

Directorul tehnic al Apă Canal, aflat în sală, le-a recomandat sibienilor să își monteze sisteme de pompare dacă își doresc să aibă parte de condiții bune la subsol și la demisol. Acesta a adăugat că în prezent se lucrează la un proiect prin care se va stabili cât de bine răspunde sistemul de canalizare din oraș atunci când plouă. „Cunoaștem situația și o cunoaștem și pe doamna Avram. Știm situația reală din teren. Pe strada Islazului sunt două rețele de canalizare. Rețeaua pluvială a fost executată în 2010, când s-au asfaltat străzile. Între timp zona s-a dezvoltat, străzile s-au asfaltat, au mai apărut si blocuri. Cele două rețelele într-adevăr, când sunt ploi foarte mari lucrează la limita capacității de transport, că așa lucrează majoritatea canalizărilor din oraș. Daca plouă cu debit mare într-un timp scurt, ați observat câtă apa vine. Ce măsuri ar trebui luate? Așa cum spune și în regulamentul de Apă Canal, așa cum este stipulat și în contractul de furnizare pe care îl avem și în Ordinul 88 car gestionează regulamentele pentru apă și canalizare, fiecare proprietar, sau cine vrea sa dispună în condiții bune de un subsol, de un demisol, are obligația conform legii sa și-l protejeze cu clapete, cu sisteme de pompare. Noi nu putem garanta niciodată că pe o stradă o rețea nu poate crea probleme în subsol atunci când plouă deosebit. Legea este foarte clară aici, fiecare proprietar trebuie să își ia măsuri. Noi nu recomandăm clapetele foarte tare. Multă lume folosește instalații de pompare. În acest sens îmi expun disponibilitatea față de doamna Avram dacă ne lasă să intrăm să vedem exact situația, vă ajutam cu consultanță. (…) Noi din 2022 am pornit niște servicii de modelare hidraulică și am demarat proiectul cu o firmă foarte cunoscută din București. Anul ăsta o să îl finalizam. Proiectul va duce la a face o evaluare cât mai sigură a rețelei de canalizare la nivelul municipiului Sibiu. În mod clar vom putea să avizăm în condiții foarte bune orice dezvoltare rezidențială, vom putea să vedem cum răspunde la ploi sistemul de canalizare. Doamna Avram, îmi pare rău, dar fiecare trebuie să își ia niște măsuri la nivel de instalații interioare și atunci va avea liniște când sunt ploi foarte mari”, a spus Tatu Măirean, directorul tehnic al Apă Canal SA.

Femeia a precizat și faptul că, deși vecinul ei și-a luat măsurile necesare, în continuare are probleme cu canalizarea. „Vecinul de vizavi are două clapete. În momentul în care pornesc pompele de la blocuri, nu face față, îl inundă de nu se poate! Ați legat blocurile cu fose, cu pompe, pe canalizarea făcută de oameni în 1973. Rețeaua aia publică a fost făcută de cetățeni pe banii lor în 1973! Dar e mică”, a replicat sibianca.

Director tehnic a explicat că, tocmai fiindcă rețeaua era mică, s-au făcut demersuri în anul 2010 și s-a adăugat o rețea pluvială. „Până în anul 2010 au fost multe reclamații din toată zona. Din cauza aceasta s-a luat decizia să fie realizată o rețea pluvială cu diametru bun. Dar de 15 ani s-au făcut aceste modificări. Treaba asta cu ploile și încărcatul rețelei are loc de 2-3 ori pe an. Anul trecut a fost mai liniștit”, a adăugat directorul tehnic al Apă Canal.

