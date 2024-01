Sibianul care a făcut greva foamei în vara anului trecut și a acuzat că nu este lăsat să muncească s-a prezentat din nou în fața consilierilor locali. Omul a explicat și de această dată că, dacă nu este lăsat să repare mașini pe domeniul public, nu își mai poate întreține familia. Primarul Astrid Fodor i-a răspuns clar se anume are de făcut.

Ioan Giurgiu a intrat în greva foamei, în Piața Mare, la finalul lunii iulie a anului trecut. Pe atunci, el cerea autorităților locale să îi dea dreptul să muncească, ca mecanic, pe domeniul public, în zona blocului în care locuiește. De-a lungul timpului, el a fost amendat de mai multe ori de Poliția Locală, după ce au fost înregistrate reclamații din partea vecinilor.

În ultimele luni, sibianul s-a înscris să ia cuvânt la ședințele de Consiliu Local și le-a explicat tuturor celor prezenți problemele cu care se confruntă. El a arătat că dacă nu este lăsat să muncească, nu va mai putea să își crească copiii și a cerut, totodată, să i se ofere o locuință socială, fiindcă apartamentul în care trăiește acum cu toată familia este prea mic.

La ședința de miercuri, sibianul a venit doar cu o doleanță, și anume să fie lăsat să folosească spațiul din spatele blocului pentru a-și usca rufele sau pentru a depozita anumite lucruri voluminoase care nu au loc în apartament. „Îmi cer scuze, doamna primar, primăriei, poliției locale și prefecturii pentru tonalitatea în care am ridicat problema vizavi de copiii mei. E greu să fii în situația asta. Îmi pare rău, dar nu am primit nicio rezolvare. Vă rog din suflet, ajutați-mă. Nu vreau din milă, dar lăsați-mi locul ăla, să pot să îmi folosesc spațiul. Am lucrat în fața blocului, lucrez, pentru că trebuie să îmi întrețin copiii. Sau dacă găsiți dumneavoastră o soluție, fără a mă îndepărta de copii. Nu vreau să mi-i luați, vreau sa mă lupt pentru ei. (…) Eu de 42 de ani stau în blocul ăla, lăsați-mă să pot să folosesc locul ăla fără sa plătesc chirie. (…) Să ne întindem hainele, să ne punem lucrurile. Eu dacă aș primi o mașină de uscat haine, nu aș avea unde să o pun în casă”, a spus Ioan Giurgiu.

Primarul Fodor i-a explicat că nu i se va permite să ocupe domeniul public fără a achita o taxă și i-a cerut să trimită în scris toate doleanțele pe care le are. „Pentru orice excepție făcută, știți ce se întâmplă după aceea… Dumneavoastră vreți să montați dulapuri acolo și de fiecare dată ziceți altceva. Când puneți ceva pe domeniul public, se percepe o taxă de ocupare. Dacă dumneavoastră vă dăm fără taxă de ocupare, mâine vin alți 100 care vor același lucru. Situația nu e ușoară pentru mulți. Limitați-vă și vă rog explicați ce vreți să faceți, că noi știm ce am găsit acolo, avem o întreagă documentație cu ce ați avut acolo pe domeniul public. În legătură cu locuința socială, o comisie socială formată și din consilieri locali vă analizează cazul. Decizia o ia toată comisia. Dumneavoastră sunteți pe un loc îndepărtat datorită faptului că v-ați depus foarte târziu cererea, alții și-au depus mai devreme. La locuințele de necesitate, termenele sunt limitate, nu puteți sta acolo 10 ani. (…) Noi așteptăm să vedem ce vreți să depozitați acolo și ce spațiu vă trebuie. Depuneți o solicitare clară, în care să spuneți câți metri pătrați vreți să ocupați”, i-a răspuns primarul Astrid Fodor.

