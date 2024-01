Destinația Sibiu a fost promovată la standul României de la Fitur Madrid în perioada 24-28 ianuarie 2024. Cu 152 de țări prezente cu spații de expunere și 250.000 de vizitatori, ediția 44 a acestui târg a înregistrat cifre record de participare.

Platformă de întâlnire pentru 153.000 profesioniști din întreaga lume

Primele trei zile de târg au fost dedicate întâlnirilor de afaceri și conferințelor despre destinații, tendințe și priorități de lucru în domeniul călătoriilor precum sustenabilitatea destinațiilor și serviciilor, accesibilitatea pentru grupuri vulnerabile, tehnologie și digitalizare.

Ne-am bucurat să fim la stand alături de cei mai importanți tur operatori care aduc grupuri de turiști din Spania în destinația Sibiu și să consolidăm relații de colaborare pentru acțiuni viitoare comune cu membrii Asociației Incoming Romania. Acest târg ne-a permis totodată să comunicăm despre programele pe care le implementăm pentru a oferi călătorilor spanioli experiențe turistice de calitate. Drumețiile ghidate propuse în fiecare weekend prin programul Anii drumeției, ofertele din destinația ecoturistică Colinele Transilvaniei, programele culturale ale Muzeului ASTRA, evenimentele culturale și maratoanele sportive au captat atenția partenerilor de discuții.

Sustenabilitatea este o preocupare reală a călătorilor și destinațiilor turistice

Organizația Mondială a Turismului cu sediul la Madrid, regiunile Spaniei și alți actori importanți precum booking.com au adus în prim-plan acțiunile implementate și planurile de lucru pentru un turism cu efecte pozitive în destinațiile gazdă.

Standul regiunii Extremadura ne-a oferit cadrul pentru a comunica alături de partenerii spanioli despre programul de transformare sustenabilă a afacerilor din turism LookUp, “Go Green, Get Digital and Be Resilient”, cofinanțat de Comisia Europeană. Prin acest program susținem 36 de afaceri din turism pentru a fi mai competitive și atractive pe piața globală a turismului, prin utilizarea creativă și cu responsabilitate a resurselor naturale și culturale.

Destinația Județul Sibiu este de altfel prima destinație regională din țară cu o destinație locală, Colinele Transilvaniei, 11 unități de cazare și 5 programe turistice de echitație certificate ecologic cu standardul Eco-Romania. Alte 2 unități de cazare sunt în proces de obținere a etichetei ecologice europene (EU Ecolabel). Parcurgem astfel pașii necesari pentru a avea masa critică de servicii certificate, astfel încât destinația Județul Sibiu să poată aplica pentru certificarea Green Destination. Acest standard de certificare recunoaște eforturile tuturor actorilor locali de a dezvolta infrastructura de vizitare și de a practica un turism durabil.

Transilvania și natura sălbatică sunt teme magnet pentru călătorii spanioli

Zilele cu public au atras un număr impresionant de vizitatori interesați să călătorească anul acesta în Transilvania. Cei mai mulți au fost cupluri active și familii cu copii care aleg vacanțe în România, întrucât primesc recomandări de la prietenii și vecinii români. România este o destinație puțin cunoscută pentru marea majoritate, dar teme precum Dracula, orașe și cetăți din Transilvania, natura sălbatică și trasee de drumeție din Carpați sunt motivații puternice pentru călătorii. Pornind de la aceste repere, își doresc să-şi personalizeze vacanțele adăugând atracții mai puțin cunoscute, vizite rurale, gastronomie locală, evenimente culturale, activități cu copiii. Informațiile despre conectivitate aeriană și siguranța destinației au fost frecvent abordate în discuțiile de la stand.

Sociabili, prietenoși şi curioși, spaniolii doresc un program diversificat; preferă combinația de experiențe urbane și rurale, descoperiri culturale și plimbări în natură, însoțite de momente de relaxare și socializare. Preferă să călătorească în afara sezonului cald și în zone neaglomerate. Toate aceste preferințe fac din Județul Sibiu destinația perfectă de călătorie, sub umbrela mai largă a regiunii Transilvania.

Piața spaniolă reprezintă a treia piață strategică pentru Destinația Județul Sibiu, după Germania și Marea Britanie. În anul 2023, numărul turiștilor spanioli a înregistrat o creștere de 19%, conform datelor colectate de Centrul de Informare Turistică Sibiu. Concluziile prezenței la Fitur 2024 întăresc importanța acestui bazin pentru destinația Sibiu, astfel că vor continua acțiunile comune de promovare ale Consiliului Județean Sibiu, Primăriei municipiului Sibiu, Asociației Județene de Turism Sibiu, împreună cu ceilalți parteneri publici și privați din destinație.







