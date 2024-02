Directorul adjunct al Școlii Gimnaziale „Ioan Slavici”, același care gestionează și Școala 11 din Gușterița, se revoltă din cauza unei lucrări pe care Primăria Sibiu a făcut-o. Cătălina Dumitrean acuză Primăria de faptul că în urma lucrărilor la gard, curtea școlii din Gușterița a rămas doar „un morman de noroi”.

Cătălina Dumitrean a făcut publică o postare pe facebook prin care își arată indignarea față de gardul de 400.000 de lei de la Școala Nr. 11 din Gușterița, care a fost realizat de Primăria Sibiu, dar și de felul în care curtea arată după finalizarea lucrărilor.

“Afară-i vopsit gardul, înăuntru leopardul sau, cum uită Primăria Municipiului Sibiu de Școlile dezavantajate…Vreau să precizez că tot ceea ce scriu în această postare îmi asum în nume propriu. E supărarea unui director care în strategia de management a promis să pună pe primul plan binele unor copii și nu al unui scaun. În anul 2021 am hotărât, din dorința de a-mi aduce aportul asupra educației, să fac un pas spre o funcție de conducere. Am fost detașată ca și director adjunct la Școala Gimnazială “Ioan Slavici” Sibiu, urmând ca apoi să promovez și concursul. Am găsit aici ceea ce nu credeam că mai poți găsi în ziua de astăzi într-o școală din Municipiul Sibiu. Am descoperit structura școlii noastre, Școala Nr. 11, din Gușterița. Nu am vrut niciodată să fac public nimic și nici nu ne-am plâns de cum nimeni nu bagă acea școală în seamă”, spune directoare școlii.

„An de an am cerut asfaltarea curții școlii… Am primit exact zâmbete și ignoranțe politicoase, atât în urma propunerilor fundamentate privind investițiile pentru unitățile școlare care ni se cer, cât și în discuțiile avute cu reprezentanții SPAUIPS. Evident, ni s-a replicat că “este urgent, dar nu sunt bani, că sunt blocați conform ordonanței guvernamentale și că rămâne de văzut”. Acum or fi blocate, dar doi ani, tot blocate au fost?? Curiozitate personală…Într-un final ni s-a spus că ni se reface gardul școlii, mare bucurie. L-au terminat. Ieri, toată presa promova articolul trimis de Măria Sa Primăria Municipiului Sibiu, poze cu minunea de gard în valoare de 400.000 de lei. Plină de indignare, mă întreb de ce nu se laudă Primăria și cu modul în care ne-au lăsat curtea??? După ce că situația copiilor care învață acolo este la limita subzistenței, acum le luam și curtea, care a devenit, în urma lucrărilor, un morman de noroi… Excelent, acum nu mai au nici unde să alerge, că sală de sport oricum nu au, dar ne lăudăm cu gardul…”, este continuare mesajului în care directoare vorbește despre lucrarea Primăriei la școala din Gușterița pe care o gestionează.

În urmă cu două zile, Primăria Sibiu a transmis un comunicat presei locale prin care arăta fotografii și detalii despre finalizarea lucrărilor la gardul de la Școala 11 din Gușterița.

