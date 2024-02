Clubul de Superligă FC Hermannstadt nu este în niciun fel afectat de noua măsură a Federației de Fotbal, care impune folosirea a minim cinci jucători români din sezonul viitor.

Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal a adoptat în ședința desfășurată pe 30 ianuarie o regulă prin care prevede obligativitatea folosiririi a minim cinci jucători români pe teren din sezonul 2024-2025. Cluburile din Superligă care nu respectă această regulă nu vor mai primi banii proveniți din fondul de solidaritate pus la dispoziție de către UEFA. Conform deciziei Federației, din ediția 2025-2026 numărul minim va crește la șase jucători formați la nivel național.

”Sub nicio formă nu ne afectează această decizie. Cred că este o decizie oportună pentru viitorul fotbalului romanesc, iar noi nu suntem afectați în niciun fel” a anunțat Dani Coman, președintele lui FC Hermannstadt.

În acest moment, Sibiul are în lot doar cinci străini: Paolo Medina, Mino Sota, Alessandro Murgia, Kablan Ngoma și Ruben Fonseca. Chiar dacă toți aceștia ar rămâne, antrenorul Măldărășanu ar putea juca cu ei în același timp pe teren. În acest moment pare însă clar că japonezul Mino Sota va pleca la vară, acesta refuzând orice propunere de prelungire, astfel că Sibiul mai poate aduce cel puțin un străin, fără că Măldărășanu să calculeze câți stranieri bagă pe teren.

În plus, Federația a aprobat obligativitatea introducerii funcției de director sportiv în organigrama cluburilor care solicită licența pentru Liga 1 și celor participante în competițiile europene. Directorul sportiv trebuie să fie recunoscut de către Federația de Fotbal prin absolvirea cursului și să se ocupe de problemele de licențiere. FC Hermannstad are deja un director sportiv, pe Radu Neguț, care are cursuri de management sportiv absolvite în Spania.

