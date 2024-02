Oameni de știință canadieni au dezvoltat o metodă de identificare a persoanelor în stare de ebrietate prin analiza vocii. Cercetătorii au reușit să dezvolte un sistem care poate determina cu o acuratețe de 98% dacă o persoană a băut sau nu, analizând doar înregistrări vocale.

Studiul, realizat la Universitatea din Waterloo, a implicat 20 de adulți care au fost rugați să citească un joc de cuvinte înainte și la diferite intervale de timp după ce au consumat alcool, scrie Mediafax.

Analiza înregistrărilor vocale a arătat că persoanele care consumaseră alcool prezentau o serie de modificări în voce, cum ar fi o rată de vorbire mai lentă, o intonație mai scăzută și o calitate mai răgușită.

Cercetătorii spun că metoda lor ar putea fi folosită în diverse contexte, cum ar fi în trafic, în locurile de muncă sau în instituțiile de învățământ. Lucrarea a fost publicată în Journal of Studies on Alcohol and Drugs.

Ai aflat că