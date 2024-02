O sibiancă spune că nu își dorește ca în cartierele din case din municipiul Sibiu să mai apărată blocuri. Aceasta a motivat dorința în fața consilierilor locali, la finalul ședinței de miercuri, cărora le-a transmis că este nevoie să se facă un referendum local prin care cetățenii să fie chestionați cu privire la astfel de situații.

Sibianca a luat cuvântul la finalul ședinței de Consiliu Local de miercuri și, în fața aleșilor locali, a precizat că își dorește să se facă un referendum pentru ca cetățenii care locuiesc în cartierele de case să spună dacă își doresc să se construiască blocuri în acele zone.

„Primul subiect pentru care am venit este referendumul local, conform legii nr. 3/2000 pe care am rugat acum 370 de zile, în 26 ianuarie 2023, ca să fie organizat la nivelul municipiului Sibiu pentru a chestiona cetățenii care locuim la case dacă suntem de acord să se construiască blocuri în cartiere de case. Pentru că apar și astfel de probleme, cum ar fi cu rețelele de apă. Această măsură a referendumului este cea mai democratică măsură pe care o solicităm. Cetățenii de pe Bahluiului, acei 381 de cetățeni, care s-au împotrivit planului de construire a ansamblului de blocuri, a fost acel mic referendum. La fel și noi am făcut un mic referendum din tabelul respectiv, semnat de 90 de cetățeni, l-am și depus când am făcut cererea pentru această ședință. Prin urmare, vă rugăm să ne respectați dorința de a nu apărea blocuri”, a spus Bulacovschi Maria Livia la finalul ședinței.

Aceasta a explicat și motivele pentru care oamenii nu își mai doresc blocuri în zona de case. „Totodată, ca să vin în sprijinul afirmațiilor noastre, zona respectivă este o zonă, un culoar aerian. Noul război dintre Rusia și Ucraina demonstrează că viitorul niciodată nu este cert. Trebuie să facem planuri și pentru astfel de situații. Aeroportul din Sibiu este cunoscut ca fiind aeroport de rezervă al României. În cazul în care aeroporturile din București sunt atacate. Prin urmare, în timpul războiului, când se întrerup legăturile și se ia curentul, telefonia digitală dispare, nu mai e funcțională. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați observat că zilele trecute se introduceau din nou cabluri de telefon prin pământ pentru telefonie analitică, adică cum aveam în vremea lui Ceaușescu. Este unica telefonie care nu dispare, care rămâne funcțională în astfel de situații. Prin urmare, în acele situații este folosit numai radarul clasic să poți comunica cu avioanele”, a adăugat aceasta.

Sibianca a cerut, de asemenea, ca la viitorul Plan Urbanistic General al Sibiului să se țină cont de minimul necesar de vegetație. Potrivit acesteia, municipiul trebuie transformat de la zero, fără improvizații, fiind necesar să existe atât zone verzi, cât și bulevarde mari și parcări suficiente. „Unul dintre motive pentru care am venit, este să vă rog ca în viitorul Plan Urbanistic General, ca să obligați prin el ca măcar jumătate din suprafață sa fie ocupat de vegetație, inclusiv pomi. În actualul plan urbanistic general, e o șmecherie, o răutate. Acolo apare cuvântul copac. Mărul nu e copac, parul nu e copac. Aceia sunt pomi fructiferi. Aici, în zona Sibiului, în Vasile Milea, această șosea este fără pomi. Aici deja se vede cum au rămas fără copaci. (…) Vă rog pentru viitor schimbați denumirea cuvântului copac cu pom sau adăugați. Consider că e important pentru că pomii sunt încă un strat de vegetație, te apără de zgomot, de praf, plus că oferă oxigen. O chestiune importantă, datorită faptului că s-au construit niște blocuri, avem deja două victime din vecini, datorită supărărilor. Primul e domnul Dicu, el de supărare a făcut cancer, iar în decembrie a decedat domnul Drăgoi de pe Budai Deleanu care locuia lângă viitorul bloc aprobat în spatele stației de autobuz. Nu aș vrea sa sfârșesc și eu la fel. (…) Nu îmi explic întârzierea PUG-ului cu 3 ani decât prin faptul că el conține niște chestiuni atât de supărătoare pentru cetățeni, care le-ar afecta votarea. M-ar fi mulțumit să îl vad înainte de votare ca să știu cum pun ștampila. (…) Dacă se dorește să se construiască aceste noi clădiri, aș fi vrut să se facă un nou Sibiu, să fie conceput de la zero, cu bulevarde, cu străzi largi, cu blocuri, cu parcări subterane și zone verzi, și nu improvizații”, a spus sibianca.

Astrid Fodor i-a transmis că PUG-ul va intra în dezbatere publică și atunci va putea să transmită toate observațiile pe care le are, iar proiectanții îi vor răspunde. „Când intră PUG-ul în dezbatere publică, văr rog frumos să transmiteți aceste observații și vă garantez că fiecare observație va fi analizată de către proiectanți și dacă este una pertinentă, chiar dacă specialiștii și-au spus deja cuvântul, dacă este o idee nouă, constructivă, se va ține cont de ea. Va sta suficient timp în dezbatere publică, dumneavoastră îl studiați. Pe acestea le-am notat, dar poate mai găsiți și altele și vedem dacă sunt considerate oportune. Vă asigur că le vom citi și se vor analiza, în special că PUG-ul îl fac specialiștii și vom ajunge la concluzie”, i-a răspuns primarul Astrid Fodor.

