O asistentă medicală din Sibiu are nevoie de ajutorul comunității pentru a face un tratament în Turcia, tratament care i-ar putea schimba viața radical. Diagnosticată cu două forme de cancer în doar șase luni, Claudia urmează ședințe de chimioterapie în Turcia.

Anul 2023 a fost unul greu pentru Claudia și la fel de provocator continuă să fie și 2024. La trei luni după ce a împlinit 30 de ani, în luna iunie, după o serie de investigații medicale, a primit un diagnostic crunt care urma sa îi schimbe viața – cancer de colon. Asistent Medical Militar, de profesie, la Spitalul Clinic Militar de Urgență Sibiu, Claudia și-a dedicat viața profesională pentru a fi alături de pacienții care călcau pragul spitalului, pe secțiile de Urgență și Terapie Intensivă.

După aflarea diagnosticului, Claudia a început imediat ședințele de chimioterapie. După patru luni de chimioterapie, tânăra a fost operată pentru a-i fi înlăturată tumora malignă. Operația a decurs bine, însă, la ultima ședință de chimioterapie din ianuarie 2024, când Claudia credea că tot coșmarul urmează să se termine, a apărut un nou diagnostic cutremurător – carcinomatoza peritoneala, o altă formă gravă de cancer.

„Anul trecut, am fost depistată cu cancer de colon. Am urmat chimioterapie la Cluj, am fost și operată, iar la ultima mea perfuzie de chimioterapie în loc să primesc vestea că sunt vindecată, am primit un nou diagnostic mai grav. Din păcate pentru mine, tratamentele nu sunt foarte sigure, adică nu îți garantează nimeni că vei fi bine. Mi s-a spus acest lucru, iar familia a luat decizia să consultăm și altă părere și m-au dus la un spital din Turcia. Costurile sunt destul de ridicate și din acest motiv aș avea nevoie de donații”, a spus Claudia.

Medicii din Turcia i-au dat speranță tinerei, din acest motiv cere ajutorul sibienilor, costurile depășind semnificativ bugetul ei. ,„După patru chimioterapii voi mai fi evaluată pentru a vedea dacă corpul meu răspunde la terapia de acum sau va trebui să îmi schimbe tratamentul. Din păcate, am și metastaze pe ficat și nu știm dacă va fi sau nu nevoie de o altă operație. Primul tratament de chimioterapie a fost undeva la 10.000 de euro și o să merg din două în două săptămâni pentru a-l repeta. Costurile sunt estimative, nu mi s-a spus o sumă anume, dar, într-adevăr, medicii din Turcia mi-au dat speranțe”, a mai spus tânăra sibiancă.

Cei care vor să o ajute pe Claudia să lupte în bătălia cu boala, pot dona aici:

BANCA TRANSILVANIA:

RO87BTRLRONCRT0236092502 – Beneficiar: Claudia Maria Crucioiu

REVOLUT:

RO70BREL0005536852720100 / @claudiz12k – Beneficiar: Claudia Maria Crucioiu

Link rapid pentru donații prin Revolut: https://revolut.me/claudiz12k

