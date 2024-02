FC Hermannstadt este foarte aproape de a aduce în lot încă un atacant, pe Ianis Stoica, care aparține de FCSB dar a jucat în prima parte a sezonului la U Cluj.

Fanatik a anunțat că atacantul Ianis Stoica va semna zilele viitoare cu FC Hermannstadt, din postura de jucător liber de contract. Jucătorul mai avea contract cu FCSB până în vara lui 2028, dar vineri a efectuat primul său antrenament la Sibiu.

Antrenorul Marius Măldărășanu l-a dorit în mod expres pe atacantul care în prima parte a sezonului a jucat atacant stânga la U Cluj, unde fusese împrumutat de FCSB.

Conform Fanatik, Ianis Stoica s-a înțeles deja cu Hermannstadt, va semna cu sibienii până în vara lui 2026 și va încasa lunar un salariu de aproximativ 10.000 de euro.

Crescut de Academia FCSB-ului, Ianis Stoica a jucat în ultimele două sezoane, sub formă de împrumut, la Universitatea Cluj. În această ediție, atacantul este cel mai bun marcator dintre fotbaliștii U21, cu 5 goluri marcate în campionat și 4 în Cupa României. În iarnă, Stoica a avut ofertă din Israel, de la Hapoel Beer Sheva. Clujenii au refuzat să îl lase să plece, iar jucătorul nu a mai mers la antrenamentele echipei pregătite de Ovidiu Sabău. Vineri, U Cluj a anunțat oficial că s-a despărțit de Ianis.

FC Hermannstadt mai are în lot doi atacanți de valoare, pe Daniel Paraschiv și Ruben Fonseca, însă Ianis Stoica dă cel mai bun randament pe bandă stânga, acolo unde Măldărășanu mizează pe Under 21.

Conducerea clubului sibian ar putea anunța vineri și un alt transfer, cel al unui jucător tânăr, de perspectivă.

Dani Coman: ”Ianis ne-a interesat tot timpul”

Președintele lui FC Hermannstadt, Dani Coman crede că venirea lui Ianis Stoica ar fi un transfer important pentru sibieni, în perspectiva luptei pentru play-off-ul Superligii. ”E un jucător pe care nu l-am dorit, dar nu știm exact care e situația lui contractuală, atât cu FCSB, cât și cu U Cluj. Vineri vom purta discuții, dar nu e clarificată situația lui și nu pot da informații concrete. Ianis ne-a interesat tot timpul, chiar și înainte să meargă la U Cluj am purtat discuții cu cei din conducerea FCSB-ului, a mers acolo și a jucat foarte bine din punctul meu de vedere. Noi nu suntem ranchiunoși, ni-l dorim în continuare, dar vedem zilele viitoare ce se întâmplă. Eu îl consider pe Ianis în momentul de față un jucător matur, cu personalitate, care a înscris foarte multe goluri, are și pase decisive, e un jucător important” a spus Dani Coman la Fanatik.

