(RE)Confirmăm

că investim în tinerii fotbaliști sibieni prin transferul lui Alex Luca de la vecinii noștri –

CSC 1599 Selimbar

! Alex are 19 ani și evoluează ca mijlocaș central. A evoluat pentru Șelimbăr în peste 50 partide, reușind 3 goluri și un assist. Este internațional de juniori Under 18 și Under 19 @ Echipa Națională a României” a fost postarea dată publicității de FC Hermannstadt.

”Bine ai venit la #FCH , Alex Luca!