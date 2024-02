În ședința de Guvern de săptămâna aceasta am decis creșterea finanțării standard pe copil începând din acest an, atât pentru învățământul de stat, cât și pentru cel particular acreditat.

Astfel, la costul standard pentru cheltuieli salariale creșterea este de 38%, iar la costul pentru formare continuă, bunuri și servicii, majorarea este de aproape 14%.Vorbim de cea mai mare creștere din ultimul deceniu. Aceasta majorare înseamnă finanțare pentru condiții mai bune in scoli, programe mai bune pentru copii, elevi, profesori si angajați. O pregătirea mai buna in toate unitățile de învățământ.

Iată valorile concrete în lei:

Pentru cheltuieli de natură salarială, valoarea coeficientului 1 crește de la 6.834 lei, la 9.431 lei.

Pentru cheltuieli cu formarea continuă, bunuri și servicii, valoarea coeficientului 1 crește de la 570 lei, la 649 lei.

Precizez că școlile din România primesc finanțare de la nivel central în baza acestui cost standard pe elev. El este stabilit în fiecare an prin Hotărâre de Guvern și are două componente de bază:

1.⁠ ⁠costul pentru cheltuielile cu salariile și

2.⁠ ⁠costul pentru cheltuielile cu bunurile și serviciile, pregătirea profesională, evaluarea elevilor.

Astfel, statul își respectă angajamentele de creștere a salariilor profesorilor, fără să lase această povară pe bugetele locale.

Reamintesc faptul că în anul 2023 salariile profesorilor au crescut în medie cu 30% la nivelul sistemului de învățământ, iar la începutul anului cu încă 20%.

Să nu uităm și de investițiile fără precedent în infrastructura școlară prin PNRR, plus creșterea numărului de burse și extinderea programului «Masă sănătoasă» , toate menite să îmbunătățească calitatea sistemului de învățământ din țara noastră si educația copiilor.

În plus, tot în ședința de Guvern din aceasta săptămână, am alocat sume suplimentare din Fondul de Rezerva Bugetară atât pentru municipiul Sibiu, cât și pentru municipiul Mediaș, pentru a compensa o parte din scăderea veniturilor cauzată de transferul unor impozite și taxe de la nivel local, la nivel central.

